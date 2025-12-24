24 Dicembre: primo si alla manovra, massiccio attacco russo, cresce l'economia Usa

24/12/2025 07:28:00

E' il 24 Dicembre 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Dal Senato arriva il primo sì alla manovra e Giorgetti brinda. L’ultimo via libera è atteso il 30 dicembre

• L’aereo sul quale viaggiava il capo di stato maggiore libico Mohammed al-Haddad è precipitato in Turchia. Incidente o attentato?

• Nella notte un’altra auto è esplosa a Mosca, nella stessa strada in cui è morto il generale Sarvarov. La Russia si è vendicata con un attacco massiccio su città e centrali. Molti ucraini passeranno il Natale al buio e al freddo

• Mosca ha ordinato l’arresto in contumacia di Garry Kasparov. È già la seconda volta

• L’economia americana cresce oltre le attese. Nel terzo trimestre il Pil è salito al 4,3 per cento. Trump esulta, anche se la fiducia dei consumatori è in calo

• Caso Epstein, nei nuovi documenti ci sono i viaggi di Trump e una lettera in cui il finanziere parlava della «passione per le giovani donne» che condivideva con «il Presidente»

• I guai non sono finiti neanche per l’ormai ex principe Andrea. Ci sono nuove mail dove chiedeva delle «ragazze» e s’è visto ritirare anche la patente di caccia. Una delle sue più grandi passioni

• Sconfitta amara per Trump. La Corte Suprema, a maggioranza conservatrice, ha vietato alla Casa Bianca di schierare truppe a Chicago. Il presidente si è consolato con una «flotta d’oro» (così l’ha chiamata) che porterà il suo nome

• Mattarella ha telefonato alla mamma di Alberto Trentini, in una prigione venezuelana da 404 giorni, per manifestarle la solidarietà di tutto il Paese

• Stando ai giudici Grillo Jr., Capitta, Lauria e Corsiglia hanno «leso la libertà sessuale della ragazza con particolare brutalità». Queste le motivazioni delle condanne in primo grado

• Sabrina Colle ha deciso di far causa a Evelina Sgarbi, figlia del suo compagno Vittorio: «La giudice Scorza ha riconosciuto l’impeccabilità del mio comportamento»

• Semestre filtro di Medicina, grazie ai ripescaggi i candidati che lo hanno superato sono 25.450. Ma il ministero non ha reso noto quanti sono stati i promossi nelle singole materie

• Napoli è la città che ha speso più soldi per addobbare a festa piazze e strade: 4,8 milioni di euro

• Il presidente della Corea del Sud Lee Jae-myung vuole curare i calvi a spese dello Stato

• Nella Francia senza bilancio, il parlamento ha approvato l’esercizio provvisorio. Intanto il deficit è salito al 5,4 per cento del Pil

• Jair Bolsonaro passerà il Natale in ospedale. Domani verrà operato per un’ernia

• In Cisgiordania i coloni israeliani hanno fatto una strage di pecore. Cinque gli arresti



• Mattia Missiroli, accusato di maltrattamenti alla moglie, si è dimesso da sindaco di Cervia

• Fabrizio Corona, accusato di revenge porn per il caso Signorini, è stato interrogato per un’ora. Ha detto di aver cento testimonianze a suo favore

• In Florida una donna di 51 anni ha ucciso due ex mariti in un solo giorno

• Nel napoletano Alessio, orfano di madre, 11 anni, ha cercato di vendere i suoi disegni per comprare un regalo alla sorellina

• Giuliana Pietropaolo, 45 anni, è stata condannata a 4 anni per essersi finta endocrinologa e aver curato (male) 800 pazienti. Si è giustificata dicendo di averlo fatto per farsi accettare dalla suocera

• La slalomista Giada D’Antonio, 16 anni, sarà la prima sciatrice napoletana a debuttare in coppa del mondo

• A Londra sono comparsi due murales identici di Banksy con due bambini stesi a terra che guardano il cielo. Un messaggio di solidarietà ai senzatetto

• Sono morti il campione di biathlon norvegese Sivert Guttorm Bakken (27 anni) e la cantante francese Georgette Lemaire (78)



Titoli

Corriere della Sera: Sì alla manovra, cosa cambia

la Repubblica: Manovra al Senato / un sì tra le proteste

La Stampa: «La Russia vince solo nella propaganda»

Il Sole 24 Ore: Manovra, così in pensione nel 2026 / Iperammortamenti, 2,5 miliardi in tre anni

Avvenire: Il Natale riaccenda / la speranza della pace

Il Messaggero: Manovra, più soldi in busta paga

Il Giornale: Nuovo scandalo Pd / Lavori coi bombi rom / in cambio di voti

Leggo: I bimbi del bosco restano in comunità

Qn: La manovra sale a 22 miliardi / Sì del Senato dopo le tensioni

Il Fatto: Ciriani sulla barca GdF / coi suoi cari: alt alle foto

Libero: Lo psichiatra sotto l’albero / per la famiglia del bosco

La Verità: Il regalo di Natale dei giudici / Famiglia nel bosco distrutta

Il Mattino: Ok alla manovra, tagli all’Irpef

il Quotidiano del Sud: Manovra a 22 miliardi / Primo sì tra le tensioni

il manifesto: Paese reale

Domani: Bombe su Kiev, il regalo di Putin / Trump trema per gli Epstein Files



