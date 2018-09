Al via sabato il campionato di serie C1 di calcio a cinque, in trasferta il Marsala Futsal

21/09/2018 00:02:00

Sabato pomeriggio sarà campionato e il Marsala Futsal, per la prima di C1, sarà atteso dal Palermo Calcio a Cinque. Non di certo l’avversario migliore da affrontare all’esordio, dove partire con il piede giusto è sempre cosa gradita. In queste settimane i ragazzi di Mister Bruno hanno lavorato tanto e sodo per approcciarsi al meglio a questa sfida che da sempre, sportivamente parlando, riserva tante emozioni e molto spettacolo.

La formazione di Mister Bruno, fresca di qualificazione al secondo turno di Coppa Italia, si sta ben comportando in questa fase di preparazione della stagione e, giorno dopo giorno, è in graduale miglioramento. Giovedì sera, il Marsala Futsal è stato impegnato in amichevole contro l’ASD Sicilia di Castelvetrano, formazione del’ex azzurro Giulio Evola che quest’anno militerà nel campionato di serie C2 regionale, vincendo sette a uno. Un amichevole importante che, oltre al risultato, ha dato delle utili indicazioni sul fondo campo in erba sintetica e dimensioni simili a quelle dell’impianto del Palermo C5. Insomma nulla è lasciato al caso in vista di questo nuovo esordio nel massimo campionato regionale di calcio a cinque.

La rosa a disposizione del tecnico del Marsala ha messo in evidenza le defezioni di Figuccio, non al top della forma, il quale non figura tra i convocati così come Paladino, ancora alle prese con un fastidioso dolore al tallone destro e per scelta tecnica Giacalone, Cannavò, Di Natalae e Cusumano, mentre tra i dodici scelti, è arrivata la prima convocazione per Eugenio La Grutta portiere insieme al compagno di reparto, il veterano, Vaiana, ci saranno poi il Capitano Trotta, il vicecapitano Pellegrino, Costigliola, Milazzo, Burzotta, il miglior realizzatore di coppa con tre reti in due partite Marco Anteri, Chirco ancora in leggero ritardo di forma, il bomber Pizzo, Perrella e il giovanissimo Foderà, quest’ultimo fresco dell’autorizzazione federale a scendere in campo in serie C1 come quindicenne.

L’incontro di sabato avrà inizio alle ore 17:00 e sarà arbitrato dai signori Luciano Antonio Fabio della sezione di Caltanissetta e da Vincenzo Lo Presti della sezione di Agrigento.

Queste le gare della prima giornata:

Atletico Campobello di Licata – Partinicaudace

Bagheria – Sporting Alcamo

CUS Palermo – Pantelleria C5

Palermo C5 – Marsala Futsal

Nuova Pro Nissa – Monreale C5

Real Trabia – Palermo Futsal

Villaurea – Vigor San Cataldo

Giovanni Ingoglia