I 90 anni di Pippo Rallo

23/09/2018 06:00:00

Il 25 settembre prossimo, compie 90 anni Pippo Rallo, interprete e musicista marsalese, una delle voci protagoniste, negli anni Cinquanta, della dolce vita di Taormina e della scena folk siciliana.

Pippo ha inciso un centinaio di dischi con la Cetra e la RCA e, appena due anni fa, una delle sue interpretazioni più memorabili – “E vui durmiti ancora” - è stata scelta dal regista Gianfranco Rosi per la colonna sonora della pluripremiata pellicola cinematografica “Fuocoammare”.

Dalla Sicilia, la sua carriera, l’amore per il canto e per il genere melodico lo hanno portato a esibirsi fino al Nord Europa e al Sud America, prima di emigrare per trent’anni in Svizzera, dove ha svolto la professione di operaio e non ha mai smesso di cantare.

Per la sua lunga e ricca carriera, è da molti considerato un ambasciatore della musica italiana nel Mondo. Il 4 agosto 2018, a Petrosino, durante la serata conclusiva del Festival di Rockarossa, gli è stato tributato un omaggio e, per l’occasione e per il traguardo dei suoi 90 anni, è stata proiettata una videointervista che ripercorre la sua storia.