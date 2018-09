Marsala, Agostino Licari: "Sui rifiuti Regione senza idee. CosÃ¬ affrontiamo emergenza"

24/09/2018 06:00:00

Agostino Licari, vice sindaco di Marsala, cosa sta succedendo con la raccolta dei rifiuti? Ogni tanto saltano quei giorni in cui dovrebbero passare gli operatori a prelevare l'immondizia, invece non arriva nessuno. Come mai?

La raccolta dei rifiuti differenziati avviene regolarmente. Il problema è sempre l'indifferenziato, ci sono stati giorni in cui non sono passati. Il problema non è nostro, ma della Regione. Si parlava male di Crocetta, adesso lo rimpiango.



Addirittura.

La Regione non ha soluzioni, brancola nel buio, dice ai Comuni di arrangiarsi.

Com'è messa Marsala, ha dei dati?

E' obbligata a conferire giornalmente 35 tonnellate di rifiuti. E lo facciamo nella discarica di Borranea. Produciamo 100 tonnellate di rifiuti al giorno, di cui 45 indifferenziata. Ne rimangono fuori 10 tonnellate. La Regione ha imposto a Marsala di raggiungere il 70% di raccolta differenziata, ma così è impossibile al momento.

E' una punizione?

Non c'è un criterio, hanno fatto una riduzione lineare non tenendo conto di chi era al 55% di differenziata come noi, e chi al 10%. Imporre l'aumento della differenziata così ha un senso per chi ha una percentuale bassa, quindi passare dal 10 al 20%. Ma chi come noi è al 55% è impossibile al momento. Non è stato fatto in proporzione.

Siete andati dal Prefetto a protestare.

Sì. Abbiamo protestato. Resta sempre la necessità di differenziare, tra l'altro il secco residuo è un rifiuto che può stare per più giorni a casa perchè non dovrebbe puzzare.

E i pannolini?

Stiamo pensando un servizio aggiuntivo per il ritiro di pannoloni e pannolini perchè è un secco residuo diverso. La sostanza è che c'è una regione che non ha idea di come gestire i rifiuti. Spingere ad una situazione così drammatica in estate spinge poi a soluzioni di emergenza particolari.

Vi parlate con Pierobon, l'assessore regionale ai rifiuti?

Siamo sempre in contatto con gli uffici regionali. C'è un tavolo permanente su una situazione drammatica. Stiamo cercando posti in giro per la Sicilia dove poter conferire l'arretrato.

Dov'è?

E' abbancato in alcuni autoarticolati.

Però in città ci sono zone piene di rifiuti, discariche a cielo aperto che quasi ogni giorno segnaliamo su Tp24.it con la campagna Marsala Bella Fitusa.

Vanno bene le segnalazioni. Non i cretini che non usufruiscono dei servizi, come il ritiro degli ingombranti e degli elettrodomestici.

Sempre sui rifiuti. Si aspetta che entri in funzione il nuovo tipo di raccolta, a che punto siamo?

E' stato firmato il primo tipo di contratto. Dobbiamo firmare il contratto sul lotto Marsala. Ci saranno tre mesi di startup. L'azienda è sempre la stessa ma il servizio cambia totalmente. L'azienda dovrà raggiungere il 72,5% di differenziata. Tra due anni deve avvenire.

Dicono le malelingue, ma come mai Marsala fa una alta differenziata ma ci sono sempre rifiuti in centro? Di chi sono i dati?

I dati della differenziata derivano dalle piattaforme dove si conferisce. Non è una merce qualsiasi, ci vogliono dei formulari. Le quantità sono quelle. I dati sono precisi perchè da una parte ci sono quelli raccolti da Energetikambiente, dall'altra quelli nostri raccolti con i formulari. Il dato definitivo lo inseriamo nella piattaforma regionale. Al dato regionale qualche comune non inserisce la verità. Marsala è stata premiata per essere comune virtuoso, abbiamo raccolta monomateriale.

Parliamo di buone notizie. Perchè dovrebbero arrivare nuovi autobus. Il sindaco è felice, lo dice dalla campagna elettorale che voleva meno auto in giro. Ci sarà la sostituzione di 20 autobus vecchi.

Abbiamo vinto il bando per i fondi europei. Avevamo una situazione drammatica, e ci saranno risparmi notevoli, si passa dagli euro zero agli euro 6, possiamo respirare meglio. Consumeranno meno. Tra l'altro avevamo già introdotto i gps nelle autovetture, con questo abbiamo ridotto i consumi e gli autobus consumano meno perchè possiamo tracciare le linee più corte.

Perchè è difficile tenere in ordine la città, in merito al verde pubblico.

Abbiamo un problema di personale, siamo al di sotto dello standard. L'amministrazione precedente, di Carini, non ha fatto una buona cosa depauperando le risorse umane. Stiamo però provando ad aumentare gli interventi. Stiamo studiando qualcosa.

Esternalizzare?

Qualcosa la daremo in appalto.