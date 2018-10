Sicilia: Allerta Meteo. Forte maltempo, piogge torrenziali per tutta la settimana

03/10/2018 22:03:00

Allerta Meteo per tutta la settimana in Sicilia: forte maltempo, piogge torrenziali in atto nelle zone joniche. E' allarme anche per i prossimi giorni.

Il maltempo iniziato ieri continua a imperversare al Sud proprio come previsto: piogge torrenziali stanno interessando le zone joniche e meridionali, dalla Puglia alla Sicilia.

In Sicilia l’area più colpita dalle precipitazioni è quella sud/orientale, dove sono caduti 90mm di pioggia a Siracusa, 38mm a Scicli, 33mm a Francofonte e Butera, 31mm ad Augusta, 29mm a Lentini, 26mm a Mineo, 24mm a Ispica, 22mm a Noto e Ramacca, 19mm a Licata e Agrigento. Precipitazioni abbondanti anche sulla dorsale orientale di Etna e Peloritani, dove registriamo 48mm ad Antillo, 36mm a San Pier Niceto, 21mm a Linguaglossa, e nelle isole del Canale di Sicilia con 46mm a Pantelleria e 39mm a Linosa.

Il maltempo insisterà per tutta la settimana.

PROTEZIONE CIVILE. La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico in Sicilia, valido fino alle 24 di domani giovedì 4 ottobre. «Si prevede - si legge nell'avviso - il persistere di precipitazioni da sparse a diffuse, occasionalmente abbondanti, anche a carattere di rovescio o temporale. Le precipitazioni risulteranno più frequenti sulle aree ioniche e saranno accompagnate da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento».

A generale al maltempo al Sud e in Sicilia, dove violenti nubifragi si sono già registrati nella giornata di mercoledì in particolare a Catania e Palermo, un ampio vortice ciclonico inizialmente collocato tra la Tunisia e la Sicilia e via via spostatosi ad est interessando l'intera Isola. Allagamenti si sono già registrati in diverse zone della Sicilia ed a Bagheria il sindaco Patrizio Cinque ha disposto la chiusura delle scuole giovedì 4 ottobre.