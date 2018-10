Trapani, processo a Mimmo Fazio, tutto rinviato a novembre

08/10/2018 15:41:00

Il gup di Trapani ha rinviato l'udienza preliminare del processo Mare Monstrum, che riguarda l'ex deputato regionale ed ex sindaco di Trapani Mimmo Fazio.

L'udienza doveva tenersi oggi, ma è stata rinviata al 15 novembre a causa di un difetto di notifica nei confronti di Raffaele De Lipsis, il giudice coinvolto nell'inchiesta.

La Regione sarà parte civile nel processo, con ogni probabilità. Il Comune di Trapani, invece, no.

Riflettori puntati quindi sulle condotte di Fazio che secondo gli inquirenti avrebbe utilizzato la sua carica di deputato regionale per scambiare favori con l'ex armatore Morace. I rapporti tra i due si basavano sul consolidare il monopolio della Liberty Lines, ex Ustica Lines, nei collegamenti via mare con le isole minori. Il giudice Raffaele De Lipsis, poi, veniva coinvolto, sostengono sempre gli inquirenti, nel caso di contenziosi in sede di giustizia amministrativa. Fazio e Morace, emerge dall'inchiesta, si scambiavano favori come assunzioni di persone, finanziamenti di manutenzione di immobili. Nonchè il sostegno economico di Morace a Fazio per la campagna elettorale delle amministrative dello scorso anno. Dall'inchiesta emerge anche che Fazio, quando era membro della commissione antimafia all'Ars, avrebbe rivelato a Morace che la commissione stava per interessarsi della Ustica Lines.

Nell'ambito di questa inchiesta, l'imprenditore Ettore Morace, che era a capo della società di navigazione Liberty Lines che assicura il 90 per cento dei collegamenti con le isole minori in Sicilia, ha patteggiato una condanna a un anno e sei mesi di reclusione davanti al gup di Trapani per corruzione e traffico illecito di influenze, nell'ambito di uno stralcio dell'inchiesta "Mare Nostrum". L'imprenditore Leonardo Carpinteri di "Stefania Mode", ha invece patteggiato un anno di reclusione. Entrambi avevano scelto il rito abbreviato.