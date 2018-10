Aeroporto di Trapani Birgi, Ryanair non presenta offerte per il bando

09/10/2018 07:10:00

Nella gara per garantire i voli e la sopravvivenza dell'aeroporto di Trapani Birgi per i prossimi tre anni hanno presentato offerte solamente in due. Non una grande notizia per il nostro aeroporto. Ci si aspettava sicuramente maggiore partecipazione.

Ma sono solo due le buste che sono presentate per il bando relativo all’incremento delle presenze turistiche nel territorio su cui insiste l’aeroporto «Vincenzo Florio» di Trapani Birgi. Uno porta come mittente Blue Air, l'altra Alitalia. Secondo quanto ricostruito da Tp24.it non c'è Ryanair. La circostanza non viene confermata dai vertici Airgest, anche perché le offerte sono state presentate a Ragusa, dato che nel bando oltre a Trapani c'è anche l'aeroporto di Comiso.

Il valore complessivo è di 11.235.000 euro più iva, somma finanziata dalla Regione. Il bando è articolato in 25 lotti, tante quante sono 25 le aree geografiche presso cui promuovere, con azioni di promo–pubblicità, il territorio della Sicilia Occidentale. Quelle estere sono Belgio (450.000 euro), Germania Nord (450.000), Germania Ovest (450.000), Germania Sud (450.000), Germania Est (450.000), Malta (225.000), Olanda (450.000), Polonia (225.000), Slovacchia (225.000), Spagna (450.000), Regno Unito (450.000), Francia (450.000), Scandinavia (450.000), Repubblica Ceca (450.000); i lotti per l’Italia sono, invece, Marche (225.000), Emilia Romagna (900.000), Sardegna (300.000), Piemonte (300.000), Liguria (225.000), Lombardia (930.000), Umbria (225.000), Toscana (900.000), Lazio (930.000), Veneto (450.000), Friuli Venezia-Giulia (225.000).

Il bando era rivolto a compagnie aeree nazionali o estere, società concessionarie controllate da una compagnia aerea o in alternativa costituite in RTI - Raggruppamento temporaneo di imprese - con una compagnia aerea). L'affidamento è 36 mesi, con un programma di promozione territoriale per i comuni Alcamo, Buseto Palizzolo, Calatafimi Segesta, Campobello di Mazara, Castellammare del Golfo, Custonaci, Favignana, Marsala, Paceco, Salemi e Valderice.

Tra qualche giorno l'aggiudicazione.