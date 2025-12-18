La musica decolla all’aeroporto di Birgi: al via “MusicAlGate”

18/12/2025 08:42:00

Non il solito pianoforte affidato ai viaggiatori di passaggio, ma una vera e propria rassegna musicale con artisti di livello nazionale e internazionale. È “MusicAlGate – In viaggio sulle ali della musica”, il nuovo progetto promosso da MEMA – Mediterranean Music Association in partnership con Airgest, la società che gestisce l’Aeroporto “Vincenzo Florio” di Trapani-Birgi.

L’iniziativa, inserita nella programmazione ordinaria di MEMA, punta a trasformare lo scalo trapanese in uno spazio di accoglienza culturale, capace di raccontare la Sicilia come terra di emozioni, bellezza e cultura. Mini-concerti di alta qualità accompagneranno i passeggeri nei momenti di attesa, rendendo l’aeroporto non più soltanto un luogo di transito, ma parte integrante dell’esperienza di viaggio.

“MusicAlGate” nasce come progetto pilota, con l’obiettivo di diventare un format replicabile anche in altri aeroporti italiani, coniugando promozione turistica, marketing territoriale e diffusione della musica di qualità.

La rassegna ha preso il via lunedì 15 dicembre, alle 11, proprio all’interno dell’aerostazione di Birgi, con l’esibizione del duo formato da Alberto Bologni al violino e Carlo Palese al pianoforte, musicisti già protagonisti delle rassegne MEMA in Sicilia occidentale.

«Per noi è un’occasione d’oro aver stretto questa partnership con MEMA – ha dichiarato Enrico Maria Malato, direttore generale di Airgest –. Un connubio tra arte e trasporto aereo che ci permette di accompagnare il passeggero lungo tutto il viaggio. Il viaggio, infatti, inizia già dall’aeroporto, dove cerchiamo di coccolarlo e renderlo felice».

Soddisfazione anche da parte di Giovanni De Santis, direttore artistico di MEMA: «Abbiamo trovato un terreno fertile nell’aeroporto di Trapani e in Airgest, che ha condiviso il progetto con grande convinzione. Questo è stato un vero e proprio battesimo dell’aria. Il nostro obiettivo è diffondere la cultura musicale anche in luoghi insoliti e lasciare ai turisti un ricordo positivo del territorio che stanno per lasciare».

Una particolarità che rende l’iniziativa ancora più significativa è il fatto che Trapani-Birgi sia al momento l’unico aeroporto italiano ad ospitare una piccola stagione strutturata di mini-concerti per i passeggeri, con l’auspicio di una futura estensione a livello regionale e nazionale.

L’evento è stato realizzato con il patrocinio del Ministero della Cultura, della Regione Siciliana – Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo, del Libero Consorzio Comunale di Trapani, dell’ICIT – Istituto di Cultura Italo-Tedesco e del Goethe Institut.



