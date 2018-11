Allerta meteo, scuole chiuse anche a Trapani. Gli avvisi dagli altri Comuni

02/11/2018 21:55:00

Anche a Trapani, a seguito dell’Avviso regionale di Protezione civile per il rischio meteo-idrogeologico il Sindaco Tranchida ha ritenuto necessario provvedere per domani, 3 novembre 2018, alla chiusura, per motivi precauzionali, di tutte le scuole di ogni ordine e grado (comprese le scuole dell'infanzia e gli asili nido), presenti sul territorio del Comune di Trapani per la salvaguardia della salute degli alunni, insegnanti ed operatori scolastici; inoltre ha adottato una serie di provvedimenti urgenti per prevenire e eliminare gravi pericoli per l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

PETROSINO - La Protezione Civile Regionale ha diramato un allerta meteo ROSSO per tutta la Sicilia Occidentale a partire dalla mezzanotte di oggi fino a tutto il giorno di domani - le parole del sindaco Giacalone - Ho già attivato tutti i dirigenti, il personale reperibile e le associazioni di volontariato della Protezione Civile che saranno pronti ad intervenire immediatamente in caso di necessità. Sono pronte anche alcune imprese locali qualora ce ne fosse bisogno. Allo stato attuale invito la cittadinanza a usare cautela negli spostamenti, evitare di sostare in prossimità di alberi, pali dell’illuminazione, cornicioni, strutture o muri precari etc etc. Evitare anche la permanenza per tempi prolungati in scantinati, zone di scavo, fossati o comunque sotto il livello del mare. Particolare riguardo per bambini, anziani o persone con difficoltà motorie.

PARTANNA - Il Comune di Partanna dalle ore 16 di oggi alle ore 24 di domani 3 novembre in previsione di persistenti ed intensissime

piogge, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Per motivi di sicurezza e incolumità pubblica il sindaco Nicolò Catania ha quindi stabilito con propria ordinanza la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, dell’asilo nido e del Cimitero comunale. Vietato inoltre a scopo cautelare il transito e la sosta sui terreni adiacenti l’alveo del fiume Belice sinistro e basso Belice a partire dal 2 novembre e fino alle 24 del 3 novembre e comunque fino a conclusione della vigilanza rinforzata da parte degli enti preposti al controllo e monitoraggio del fiume. Apposita segnaletica stradale è stata installata lungo la strada in prossimità del ponte sul fiume Belice sinistro e che segna il confine tra le due provincie di Trapani e Agrigento, presso la strada che dalla SS188 porta al fiume Belice sinistro in c/da Perollo e nei pressi di C/da Girifittino. Il primo cittadino raccomanda inoltre alla cittadinanza di stare debitamente distante da luoghi pubblici di aggregazione del comune di Partanna,

incluse le Ville Pubbliche, giardini, aree a verde, parchi giochi, al fine di scongiurare potenziali pericoli per la caduta di alberi o rami lunghi

appesantiti dalle acque meteoriche, e di non sostare presso o sotto alberi al fine di scongiurare il pericolo di cadute e/o di scariche elettriche. L’ordinanza sindacale è stata notificata ai dirigenti scolastici, alla Prefettura di Trapani, alla stazione dei Carabinieri di Partanna e al corpo di Polizia Municipale.

CASTELLAMMARE - Allerta meteo rossa da stasera, 2 novembre, e per l’intera giornata di sabato 3 novembre. Il dipartimento regionale della protezione civile ha aggiornato il bollettino meteo ed emesso un nuovo avviso di allerta che dal livello arancione è passato al rosso, massimo grado di allarme idrogeologico.

«L'allerta meteo di grado rosso è un avviso di elevata criticità diramata dalla protezione civile in caso di fenomeni meteo diffusi, molto intensi e persistenti. Nessun allarmismo, ma bisogna informare e prevenire -afferma il sindaco Nicola Rizzo-. Invito la cittadinanza alla prudenza e, quando sono in corso i temporali, raccomando di non sostare in locali seminterrati, prestare attenzione alla guida se ci si trova in auto al momento delle forti piogge previste nelle prossime ore ed evitare le zone esposte al vento per il possibile distacco di oggetti, rami e altri elementi».

ALLERTA METEO ROSSA A MAZARA - Il Dipartimento Regionale di Protezione Civile ha diffuso ALLERTA METEO ROSSA per il nostro territorio sino alle 24 di domani 03 Novembre. Si invita la cittadinanza alla massima prudenza e a limitare gli spostamenti. Per maggiori info si consiglia di visitare il portale della Protezione Civile comunale al questo link.