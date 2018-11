Domani difficile trasferta a Monreale per il Marsala Futsal

09/11/2018 22:27:00

Riparte dall’ottava giornata il campionato di serie C1 di calcio a cinque, dopo lo stop della scorsa settimana imposto dal comitato regionale per le avverse condizioni meteo che hanno interessato tutta la Sicilia. Il Marsala Futsal domani ripartirà da Monreale. Il match tra Monreale e Marsala che verrà disputato all’aperto su un fondo campo in erba sintetico, sarà arbitrato dai signori Mario Daniele Luparello della sezione di Palermo e Luciano Antonio Fabio della sezione di Caltanissetta.

Non sarà di certo una passeggiata per i marsalesi che si troveranno di fronte un Monreale che vanta un ruolino di marcia da media promozione con una sconfitta e ben cinque vittorie consecutive in sei gare disputate è secondo con quindici punti all’attivo a meno tre dalla capolista Pro Nissa. Il Marsala, reduce della vittoria casalinga sul Partinicaudace è a quota dieci in classifica a ridosso dalla zona play off.

In settimana il Marsala, sotto la guida di Musiari, ha lavorato tantissimo dal punto di vista tattico per fronteggiare al meglio la formazione palermitana, “siamo in grado di mettere in pratica quanto provato – ha affermato lo stesso Musiari – resta a noi entrare in campo con la giusta concentrazione e determinazione”. Una sola assenza pesante per il Marsala, quella di Erasmo Farina che per impegni personali non potrà essere della gara.

Ecco in fine la lista dei convocati del Marsala Futsal:

Vaiana, La Grutta, Pizzo, Chirco, Anteri, Costigliola, Patti, Pellegrino, Milazzo, Perrella, Figuccia e Trotta.

Giovanni Ingoglia