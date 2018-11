Trapani, prostituzione in Via Virgilio

09/11/2018 14:44:00

Ancora prostitute in strada a Trapani, in Via Virgilio.Una donna di 40 anni è stata multata dagli agenti di polizia municipale del capoluogo perché, «assumeva atteggiamenti, modalità comportamentali, o indossava abbigliamento indecoroso o indecente che manifestava inequivocabilmente l’intenzione di adescare od esercitare l’attività di meretricio su strada pubblica».

Come ricorda il Giornale di Sicilia oggi in edicola, c'è un'ordinanza dell'ex Sindaco Damiano che prevede di sanzionare determinati comportamenti. Per la cronaca la multa è di 260 euro.