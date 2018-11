Trapani, un seminario su "Archivi Storici Parrocchiali tra conservazione e valorizzazione"

09/11/2018 11:25:00

Il seminario – workshop, finalizzato alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio archivistico custodito negli archivi storici parrocchiali, è indirizzato ai parroci e a tutti coloro che possano occuparsi della custodia attiva e di una prima organizzazione dei fondi documentari di un archivio storico parrocchiale. Si terrà nelle giornate di venerdì 30 novembre e sabato 1 dicembre 2018 presso la sala studi dell’Archivio Storico Diocesano di Trapani, Corso Vittorio Emanuele 38 secondo il seguente calendario: venerdì dalle ore 15.00 alle ore 18.30; sabato dalle ore 9.30 alle ore 13.30. Per la partecipazione al seminario-workshop è prevista una quota di iscrizione di 20 euro per i soci ANAI in regola con le quote associative, 30 euro per i non soci.

Al termine delle attività verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Le iscrizioni dovranno pervenire all’indirizzo mail dell’Archivio storico diocesano archivio@diocesi.trapani.it o via telefono/fax al numero 0923/ 432418 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00) entro e non oltre il 27 novembre 2018. Il pagamento della quota di iscrizione verrà effettuato in contanti il primo giorno del seminario.

Programma

Venerdì pomeriggio

· Registrazione dei partecipanti

· Saluti di benvenuto: S. E. Mons. Pietro Maria Fragnelli, Vescovo della Diocesi di Trapani, Mons. Liborio Palmeri, Direttore Archivio Storico Diocesano di Trapani, Vincenza Pipitone, Direttore Archivio di Stato di Trapani, Rosalia Vinci, Presidente ANAI Sicilia

Inizio lavori: Interventi e Relatori

· L’archivio storico parrocchiale: caratteristiche, struttura, tipologia di ricerche e di utenza e la creazione di un ”sistema della memoria” a livello diocesano, Stefania La Via, Vicedirettrice Archivio Storico Diocesano di Trapani.

· L’interesse culturale sugli archivi diocesani in Sicilia e in particolare sull’archivio della diocesi di Trapani, Elena Montagno Capuccinello, Funzionario Soprintendenza Archivistica per la Sicilia-MiBACT e Vicepresidente ANAI-Sicilia

· La Soprintendenza Archivistica per la Sicilia e la tutela e la valorizzazione degli archivi ecclesiastici, Maria Romano, Funzionario Soprintendenza Archivistica per la Sicilia- MiBACT

· Standard e descrizione archivistica, Caterina Bellomo, Archivista libera professionista e consigliere ANAI-Sicilia

· discussione libera su alcune criticità relative alla conservazione e fruizione degli archivi ecclesiastici

Sabato mattina

· Esperienze di riordino di Archivi storici ecclesiastici

Relatori:

- Agnese Mandrino, Archivista dell’Osservatorio Astronomico di Brera

- Umberto Balistreri, Funzionario in quiescenza del MiBACT

- pausa caffè

- Visita dell’Archivio Storico Diocesano di Trapani e illustrazione delle attività di riordino e del sistema di catalogazione Cei-AR a cura degli archivisti dell’ASD.