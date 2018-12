"Aeroporto di Trapani, trattativa privata per aggiungere voli e rotte"

14/12/2018 11:11:00

"Le criticità sono state superate". E' positivo il deputato regionale Stefano Pellegrino, Forza Italia, sul destino dell'aeroporto di Trapani Birgi. Pellegrino annuncia che le somme non utilizzate per il piano di promozione, alla cui gara hanno partecipato solo Alitalia e BlueAir, verranno messe a disposizione per potenziare le rotte con Birgi con trattativa privata, senza pertanto evidenza pubblica.

Ricordiamo che i Comuni trapanesi (con Marsala capofila, anche Alcamo, Buseto Palizzolo, Calatafimi Segesta, Campobello, Castellammare, Custonaci, Favignana, Paceco, Salemi e Valderice) hanno sottoscritto l’Accordo di Collaborazione per il rilancio della Stazione Aeroportuale “V. Florio”. Al bando per l’assegnazione di 11 tratte nazionali e 14 internazionali hanno risposto con proprie offerte due vettori: Alitalia e Blue Air.

Il bando si avvaleva di un finanziamento della Regione Siciliana – Assessorato al Turismo per quasi 14 milioni di euro, in gran parte non utilizzati, perché alla fine le uniche rotte assegnate sono state quelle per Milano, Roma e Torino.

Non c'è stata nessuna offerta per i 14 lotti internazionali previsti dal bando, così come per gli altri 8 lotti nazionali (Marche, Emilia Romagna, Sardegna, Liguria, Umbria, Toscana, Veneto, Friuli Venezia Giulia).