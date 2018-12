Castellammare del Golfo, il programma per le festivitÃ  natalizie

16/12/2018 21:32:00

Concerti, spettacoli teatrali, la tradizionale mostra dei presepi ed i mercatini natalizi, animazione per bambini e il capodanno in piazza: al via il programma di manifestazioni per le festività natalizie.

L’atmosfera tipica del periodo creata con colori, luci e simboli propri della tradizione del Natale nel cuore del centro storico cittadino, nella zona pedonale di Corso Mattarella, ai “Quattrocanti” ed in tutto il corso Garibaldi, in villa Margherita ed al teatro Apollo- Anton Rocco Guadagno.

«Tante associazioni cittadine, in collaborazione con l’amministrazione comunale, hanno programmato numerosi appuntamenti che si fondono con suoni e attività proprie del periodo che precede la Natività -spiegano il sindaco Nicola Rizzo e l’assessore alla Cultura Maria Tesè- creando momenti di aggregazione e di riflessione, proposte culturali unite a momenti di gioia, per accompagnare i nostri concittadini, e non solo, a vivere questo momento di festa fino al sei gennaio».

Già allestita, nell’aula consiliare di corso Mattarella, l’attesa e molto visitata mostra dei presepi a cura dell’associazione “Genitori di buona volontà” che rimarrà aperta fino al termine delle festività, cioè fino al 6 gennaio. Il 14 dicembre al via la terza edizione dei mercatini di Natalenella zona pedonale di corso Garibaldi a cura dell’associazione “4canti”. Luminarie e musiche, idee regalo tra le casette in legno in un contesto natalizio affascinante.

Con l’apertura dei mercatini la sera del 14 dicembre, nel corso Garibaldi basso, dalle ore 22,30, previsto il concerto dei “4 Kantus”. Altro concerto previsto dall'associazione “4Canti” nel corso Garibaldi basso, è quello degli Eufonia, il 21 dicembre dalle ore 22,30. Il 28 dicembre, sempre nel corso Garibaldi basso, dalle ore 23, ci saranno invece “The Remakers”. I mercatini saranno aperti, dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 18 alle 22, nei giorni del 14, 15 e 16 dicembre, quindi dal 21 al 24 dicembre.

Domenica 16 dicembre, nella parte alta del Corso Garibaldi, dalle ore 16, sfilata e animazione per bambini a cura del comitato di commercianti “Quelli di su” che, domenica 23 dicembre ripeteranno l’animazione, con brindisi e flash mob. Mercoledì 19 dicembre, in chiesa Madre, dalle ore 20,30, concerto di Natale a cura dell’orchestra sinfonica e coro polifonico del liceo musicale V. F. Allmayer. Giovedì 20 e venerdì 21 dicembre, alle ore 21, al teatro Apollo -Guadagno, “Scialata Folk” della CompagniaDitirammu.

Domenica 23 dicembre, dalle ore 18, per la gioia dei bambini, e non solo,Babbo Natale scenderà dal centro cittadino con la sua slitta regalando caramelle e cioccolatini a cura dell’associazione Genitori di buona volontà.Sempre il 23 dicembre, alle ore 21, al teatro Apollo -Guadagno, la quarta edizione dello spettacolo musicale “Siamo tutti musica” dell’associazioneFiore Daphne per sensibilizzare contro il bullismo.

Il 25 dicembre, alle ore 18,45 in chiesa Madre, l’amministrazione comunale ha previsto un concerto di Natale con il soprano Maria Krylova. Il 26 dicembre, al teatro Apollo -Guadagno, dalle ore 15, Clinic di Batteria con Fausto Craparotta a cura del Brass group. Altro interessante appuntamenti al teatro Apollo -Guadagno il 27 dicembre, alle ore 21, con lo spettacolo teatrale “Addabbanna, la forma del viaggio” a cura dell’associazione Teatri Storici di Sicilia.

Venerdì 28 dicembre, dalle ore 20 alle 24, in corso Mattarella, “Scintille & Fuoco” spettacolo del Teatro del Fuoco. Sabato 29 dicembre, dalle ore 21, nella zona pedonale del corso Garibaldi, “Quando il Jazz cominciò a far ballare tutti” con Aldo Bertolino Jazz Quintet. Domenica 30 gennaio, dalle ore 21 al teatro Apollo- Guadagno, “Silent Night”, II edizione delconcerto di Natale dell’associazione Orientattivamente.

La mattina del 31 dicembre trekking di fine anno del Gruppo escursionisti Inici, quindi la notte di San Silvestro quando l’arrivo del nuovo anno saràfesteggiato in piazza: mix “esplosivo” sul palco dove si alterneranno artisti quali gli Aristocrasti, Soul Train, Debora Troia, Bottega Retrò, Alfio Antico.

Il 4 gennaio 2019, dalle ore 21, in centro storico, “Il racconto del Presepe”, di Salvo Piparo. Il 5 gennaio l’attesa “calata” della befana dal campanile del municipio alla villa Margherita a cura del Cai e Gei, quindi il 6 gennaio, a chiusura dei festeggiamenti, il tradizionale concerto d’Epifania della banda musicale “Città di Castellammare”