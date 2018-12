Mazara, si inaugura la mostra “L’Arte e la sua Contemporaneità nella Sicilia Barocca”

20/12/2018 19:00:00

Sarà inaugurata domani, venerdì 21 dicembre alle ore 19.00, la 1^ Edizione della mostra d’arte: “L’Arte e la sua Contemporaneità nella Sicilia Barocca”. Al Civic Center nell’ex carcere mandamentale di Via Vittorio Veneto, sarà possibile osservare 100 capolavori tra artisti del passato e del presente.

L’esposizione, visitabile ogni giorno sino al 6 gennaio 2019, curata da Andrea Maggio, è realizzata dall’Associazione culturale ‘Fiera Franca Ss. Salvatore” in collaborazione con il “Centro Studi Padre Gaspare Morello”, con il patrocinio della Città di Mazara del Vallo, della Regione siciliana - Beni Culturali e la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani.

Una mostra unica nel suo genere suddivisa in due sezioni: 46 opere, di cui 5 di artisti del passato come: Guido Reni e Sementi, Carlo Dolci, e opere di artisti contemporanei come: Pietro Consagra e capolavori realizzati dall’artista Loredana Meo; e 54 opere realizzate da 18 artisti contemporanei, che offrono un panorama assai variegato e multiforme, fatto di espressioni e linguaggi compositivi molto diversificati tra loro.

Al termine della visita la serata al Civic Center continua con le musiche di Gaspare Messina e il suo Sax e con la possibilità di degustare dell’ottimo vino e i finger food realizzati dallo Chef Paolo Austero.

“Unire l’arte visiva a quella uditiva e alla possibilità di far esaltare al palato le bontà dei vini della nostra terra. Un connubio perfetto. Sarà un ‘aperitivo ad arte’. Cosi la presidente del Centro Studi ‘Padre Gaspare Morello’, Sabrina Caradonna, ideatrice dell’evento.