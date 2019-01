Sicilia, ragazzino di CanicattÃ¬ perde a 15 anni entrambe le mani per un petardo

03/01/2019 15:23:00

Un ragazzino a Canicattì ha perso entrambe le mani a causa di un petardo. Ha solo 15 anni. L'incidente è avvenuto a Canicattì, ma il ragazzino, di origini romene, è residente a Naro. Il coetaneo, di Naro, che era accanto a lui ha riportato delle escoriazioni e bruciature multiple al volto.

Erano le 20,30 circa del giorno di Capodanno quando si è verificato il terribile incidente. Dopo l'esplosione e il ferimento, avvenuto in piazza, i due adolescenti sono stati subito aiutati da alcuni passanti. Portati all’ospedale cittadino per il ferito più grave è stato subito richiesto, attraverso la centrale operativa del 118 di Caltanissetta, l'immediato trasferimento, in elisoccorso, all'ospedale «Civico» di Palermo. Il ragazzino, a causa della violenta esplosione, ha di fatto subito l'amputazione di entrambe le mani.

Stando alle dichiarazioni del ragazzino i due avrebbero trovato il gigantesco petardo inesploso in piazza IV Novembre e avrebbero subito provato ad appiccare la scintilla. Il petardo è però immediatamente esploso nelle mani dell'amico che ha subito «l'amputazione totale e subtotale - secondo il referto medico - della mano destra e sinistra».