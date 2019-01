Oggi c'Ã¨ stata la tregua, ma freddo e neve tornano in Sicilia questa settimana

06/01/2019 18:24:00

Oggi c'è stata la tregua, ma freddo e neve tornano in Sicilia questa settimana. Continuano pioggia e neve ad interessare la Sicilia. La circolazione di bassa pressione infatti insiste sulle nostre regioni veicolando nuvole e precipitazioni. Nel corso delle ultime ore altre nevicate hanno interessato i rilievisoprattutto di Nebrodi e Madonie al di sopra dei 600-700m. L'arrivo di aria meno fredda sta infatti aumentando il limite della quota neve.

Dopo una fase relativamente tranquilla c'è da segnalare che anche nei prossimi giorni sono attese altre nevicate a quote basse per via di un nuovo afflusso di aria fredda.

Per avere un’idea dell’eccezionalità dell’evento che ha colpito negli ultimi giorni la Sicilia, basta un dato: sono state oltre mille le tonnellate di sale utilizzate dall’Anas durante questa settimana, pari ad oltre due terzi della quantità solitamente utilizzata dall’azienda nell’Isola durante una intera stagione invernale.

I maggiori disagi si sono visti al centro della Sicilia, nelle zone più “alte”, dove in certi punti la neve ha superato anche il metro.