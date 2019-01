Primi sei mesi di Tranchida e primi bilanci.../2

06/01/2019 06:00:00

C’e’ ancora tanto da migliorare a Trapani. A ricordarcelo è stata recentemente l’annuale classifica del Sole 24 ORE sulla vivibilità e i servizi delle città italiane (o meglio, la parte finale della classifica).

La giunta Tranchida da sei mesi a questa parte ha potuto largamente sbizzarrirsi nello scegliere quali emergenze e criticità affrontare prima. Il pozzo dal quale il sindaco e i suoi possono attingere i problemi da risolvere sembra davvero senza fondo, ma è pur vero che anche il più lungo dei cammini inizia con i primi passi.

I tavoli di lavoro avviati sono tanti. Per alcuni gli interventi sono già in corso. Vediamo quali:

- Lavori antisismici: progetto definitivo dei lavori di miglioramento sismico della scuola Livio Bassi (€ 2.240.000) e progetti di fattibilità tecnico economica per lavori di adeguamento sismico delle scuole di Salina Grande (€ 240.000), di Corallovecchio (€ 180.000) e di Xitta (€ 86.000). Questi quattro sono i primi di un piano di manutenzione straordinaria per la quale l’amministrazione comunale accederà a finanziamenti di livello nazionale e comunitario. Mentre con un finanziamento regionale sono stati ammessi 19 progetti per la valutazione del rischio sismico di 19 edifici scolastici che consentiranno il rilascio del certificato di agibilità ovvero la programmazione degli interventi necessari. Con fondi del bilancio comunale, invece, è stata prevista la valutazione di rischio sismico per altri 18 edifici scolastici più 4 asili e 4 palestre

- Z.E.S. e politiche di sviluppo del porto: definizione della Zona Economica Speciale e pianificazione del Piano Regolatore Portuale. I diversi incontri con l’Autorità di sistema della Sicilia Occidentale, la Capitaneria di Porto e gli operatori del settore hanno permesso di definire l’area di possibile di sviluppo della ZES rispetto alla quale l’amministrazione ha proposto un ampliamento della zona anche con riferimento ad altri Comuni della provincia che intrattengono rapporti commerciali con il porto di Trapani per consentire uno sviluppo economico e di sistema. L’amministrazione vorrebbe poi un percorso di fruizione turistica che metta in rete la Colombaia, il Lazzaretto ed il Villino Nasi.

- Agenda Urbana: recupero dell’erosione costiera, housing sociale e co-working nei locali dell’ex mattatoio comunale, ludoteche, agenda digitale, rinnovo materiale rotabile, piste ciclabili, ecc. E’ stato ammesso il finanziamento del programma intervento di housing sociale in via Carreca e via Mercè e locali sociali, di sistemazione del mercato del pesce e degli assi stradali per un importo complessivo di € 6.780.000,00 di cui 3.000.000 € a carico della Regione/Stato

- Buscaino Campo: l’amministrazione intende riqualificare l’impianto scolastico della Buscaino Campo le cui condizioni attuali di vandalizzazione hanno comportato un aumento degli interventi

- Borgo Livio Bassi: definito accordo con l’Istituto Autonomo Case Popolari per la realizzazione di un progetto che, attraverso le varianti di destinazione di alcuni immobili del Borgo, possa attingere alle riserve dell’azione di cui all’avviso pubblico del Dipartimento delle infrastrutture e dei trasporti

- Primo City Forum a Trapani: organizzato dal Tavolo permanente delle professioni tecniche e dal Comune di Trapani il primo City Forum sul tema Trapani- rigenerazione urbana e crescita sostenibile

- Giardino d’inverno: affidata la progettazione per la manutenzione straordinaria e la valorizzazione del giardino d’inverno. Al termine dei lavori l’amministrazione intende affidare la gestione dell’immobile per la realizzazione di eventi, mostre, attività ludico-sportive-ricreative

- Beni immobili militari: sarà sottoscritto con l’agenzia del Demanio e il Ministero della Difesa un accordo che definisca la valorizzazione di 5 edifici militari dismessi

- Demolizione immobili abusivi: prosegue l’abbattimento delle strutture abusive entro i 150 metri dal mare, non completati e non definiti (attualmente si tratta di 5 immobili)

- Statua Giangiacomo Ciaccio Montalto: in occasione dell’anniversario dell’assassinio del magistrato trapanese sarà collocata una statua dentro Villa Margherita

- IPAB “Residence Marino”: sono stati gli stessi ex lavoratori a informare il comune dei debiti dell’IPAB (il quale non dispone di un commissario straordinario) nei loro confronti. Gli immobili del Residence, che fanno parte della storia dei cittadini trapanesi, si trovano ormai n condizioni di totale abbandono e sono spesso vandalizzati aggravando lo stato patrimoniale dell’IPAB. L’Amministrazione, con l’ufficio legale dell’Ente, sta approfondendo le ipotesi di definizione bonaria della controversia giudiziaria e il componimento delle pretese creditizie con la Regione

- Palazzo Lucatelli: i tecnici incaricati dal Ministero ai Beni Culturali hanno verificato le procedure e le condizioni per non perdere il finanziamento stanziato per il completamento del Palazzo

- Lavori pubblici: stipulato un contratto per la manutenzione straordinaria di gran parte di strade e marciapiedi della città e delle frazioni (€ 854.618). Pubblicata un’altra gara d’appalto per lo stesso tipo di lavori (€ 1.108,000). Un’ulteriore progetto che interesserà le frazioni e’ in corso di approvazione (importo di € 270.000). E’ stato sottoscritto un contratto d’appalto di € 7.088.897 per la ristrutturazione e il completamento delle opere a difesa del litorale nord della città. Infine, sono stati appaltati i lavori per la messa in sicurezza e bonifica dell’ingombro stradale di via Nunzio Nasi

- Illuminazione pubblica: attivato il servizio di manutenzione degli impianti d’illuminazione pubblica, riscattati da Enel Sole, e sostituiti 443 corpi illuminanti con lampade a led. Ripristinati con lampade a led gli impianti di illuminazione di alcune vie delle frazioni (Via Buscaino, Lombardo, G. Romano, S. Clemente, Borgesi, Pietretagliate, Giliberti, Pilato, Torre Marausa, L. Maiorana, V. Vaccaro, Timpone, Tulipani, Mazzara, Barone, Adamo Zabarelle, F.lli D’Angelo, Falconeria, Duca D’Aosta, Mokarta, piazza Locogrande, Stazione di Ummari). Ripristinato e attivato l’impianto di illuminazione della Piazza A. Gramsci/Rilievo. Sostituite le linee di alimentazione della via Carolina e di Viale delle Sirene. Eseguita la manutenzione ordinaria dei 10.700 corpi illuminanti di città e frazioni. Rimossi 157 pali d’illuminazione pubblica di città e frazioni non più utilizzabili. Gli impianti semaforici di città e frazioni sono stati sottoposti a manutenzione ordinaria ed è stato perfezionato l’affidamento dei lavori per la manutenzione straordinaria degli stessi e per la realizzazione di un passaggio pedonale con semaforo sulla SS113 in contrada Milo. Infine, sono stati verificati gli impianti elevatori degli edifici comunali, delle scuole e del cimitero

- Servizio idrico: avviati i lavori di manutenzione della rete idrica cittadina e realizzate nuove prese idriche

- Fognature e depurazione: effettuati interventi di pulitura e rimozione di detriti fognari nella Via Cristoforo Colombo, Viale Regina Margherita, Piazza Lucatelli e Rione Cappuccinelli. Si sta valutando l’acquisizione di attrezzatura idonea alla depurazione delle acque (revamping). Avviata poi la pianificazione per il completamento del sistema fognario di Villa Rosina

- Verde Pubblico: salvate e messe in sicurezza le eritrine storiche. Avviata la potatura di alberi e aiuole

- Animali domestici: prevista la realizzazione di due aree dove poter lasciare liberi i cani

- Cimitero: intensificati gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Appaltati i lavori per la realizzazione di 900 nuovi posti. E’ prevista una parziale modifica del regolamento dei servizi funebri e cimiteriali, favorendo il ricongiungimento dei defunti

- Territorio e ambiente: avviata la pulitura dei canali e la regimentazione delle acque, partendo dalle frazioni. Stipulato un contratto con Energetikambiente per il servizio di raccolta differenziata Porta a Porta dei rifiuti. Adeguato il piano di ripristino ambientale delle discariche sature, propedeutico alla realizzazione del sistema di “capping” e attivata una gara d’appalto di 2.700.000 Euro per la sua realizzazione. E’ in fase di approvazione un progetto per la realizzazione di una nuova vasca denominata TPS1. C’e’ anche il progetto di ampliamento della discarica per aumentare la capienza di 40.000 tonnellate ed un piano di emergenza integrativo per le vasche . Sono stati acquisiti i contratti di piattaforma di rifiuti differenziati. Infine, il monitoraggio e il controllo dell’area sono stati affidati all’Università di Palermo