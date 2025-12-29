Trapani, crolla intonaco dal tetto della chiesa di Santa Maria dell’Itria

29/12/2025 12:00:00

Paura a Trapani per il crollo di una porzione di intonaco in gesso dal tetto della chiesa di Santa Maria dell’Itria, uno dei luoghi di culto più importanti del centro storico cittadino. Il cedimento si è verificato all’interno dell’edificio sacro ed è stato prontamente segnalato al Comando dei Vigili del Fuoco, che sono intervenuti per un sopralluogo tecnico.

Dalle verifiche è emersa una situazione di degrado degli intonaci, ritenuta potenzialmente pericolosa per la pubblica e privata incolumità. Per questo motivo la Soprintendenza ai Beni culturali e ambientali di Trapani ha disposto un intervento immediato, avviando una procedura d’urgenza per la messa in sicurezza della struttura.

L’incarico per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica è stato affidato allo Studio Faroane di Palermo. L’intervento, adottato con procedura di “somma urgenza”, prevede un costo stimato di oltre 115 mila euro.

Il progetto dovrà definire nel dettaglio le opere necessarie al consolidamento degli intonaci in gesso collocati all’interno del tetto della chiesa e al ripristino della piena funzionalità ed efficienza della rete di protezione. L’obiettivo è prevenire ulteriori distacchi e garantire condizioni di sicurezza adeguate.

L’ispezione ha portato alla predisposizione di un Dip (Documento di indirizzo alla progettazione), nel quale sono state individuate le opere da realizzare e i requisiti di sicurezza richiesti. Responsabile unico del procedimento è stato nominato Andrea Impiccichè, funzionario di ruolo della Regione Siciliana in servizio presso la Soprintendenza di Trapani.

Per la copertura economica dell’intervento sarà avanzata richiesta alla Direzione centrale degli Affari di culto e all’amministrazione del Fondo edifici di culto (Fec), che fa capo al Ministero dell’Interno. La Prefettura, attraverso la gestione del Fec, si occupa infatti dell’amministrazione, conservazione e valorizzazione di numerosi edifici di culto di proprietà statale.

La chiesa di Santa Maria dell’Itria, affacciata su via Garibaldi e conosciuta anche come Santa Rita, rappresenta un importante patrimonio storico e artistico della città. Al suo interno sono custodite anche le reliquie del Venerabile Fra Santo di San Domenico. L’edificio è un pregevole esempio di barocco siciliano, edificato sui resti di una chiesa bizantina del 1621 e annesso all’antico convento degli Agostiniani scalzi.



