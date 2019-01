Un giovane di Petrosino muore in Spagna. La famiglia lo scopre... dopo due anni

07/01/2019 20:43:00

Un giovane di Petrosino, Antonino Donato, è morto in Spagna. La famiglia lo ha saputo soltanto adesso, solo che dalla morte di Donato sono già passati due anni. Non sa più altro: com'è morto, dove è sepolto.

L'incredibile vicenda è stata resa pubblica dal Sindaco di Petrosino, Gaspare Giacalone.

"Come tanti ha lasciato la sua terra per rifarsi una vita da un’altra parte del mondo" racconta Giacalone, che tra l'altro ha lasciato giovane Petrosino, per andare a lavorare a Londra e tornare poi per fare il Sindaco, nel 2012. "Da diverso tempo però non si avevano più notizie di lui - continua Giacalone -. Fino a quando, qualche giorno fa, la famiglia riceve una comunicazione terribile: Antonino è morto in Spagna da ben 2 anni. Per il resto non si sa più nulla. Non si conoscono le ragioni esatte del decesso e nemmeno dove si trova adesso la sua salma. Non si può lasciare una madre e un’intera famiglia così. Ecco, permettermi allora di fare un appello alle autorità italiane e spagnole perché al più presto venga fatta luce su questa vicenda. Verità, semplicemente verità per Antonino".