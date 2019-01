Un geyser a Palermo. Ecco lo spruzzo incredibile di una conduttura rotta

08/01/2019 12:13:00

Una conduttura idrica si rompe in strada a Palermo. Ne viene fuori una specie di geyser che arriva fino al terzo piano di un'abitazione e il video in rete diventa virale. Lo potete vedere qui sotto.

Come un geyser islandese: a Palermo si rompe di nuovo la tubatura in via Guglielmo il Buono e l’acqua arriva fino al terzo piano. Gli agenti della polizia di stato a bordo di una volante che stava transitando in zona si sono accorti di quanto stava accadendo. Per la sicurezza degli automobilisti che stavano transitando la strada è stata transennata e chiusa la traffico.

Intanto la sala operativa della polizia municipale ha allertato l'acquedotto che ha ridotto la pressione dell'acqua in zona per permettere ad una squadra di operai di riparare con urgenza la tubatura. Il traffico è andato in tilt e la gente ha iniziato a chiamare il 113 allarmata per quanto stava accadendo.