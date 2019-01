12/01/2019 07:56:00

Chi l'ha visto? Angelo Gentile, 44 anni, è scomparso a Marsala tre giorni fa. Chi avesse notizie deve chiamare immediatamente le forze dell’ordine. L’uomo, originario di Santo Stefano di Quisquina, ha 48 anni ed era ospite di una casa di cura di Marsala, dalla quale si è allontanato.

L’uomo si sarebbe volontariamente allontanato dalla Casa di Cura dove in atto veniva curato per una specifica patologia. Il numero del suo telefonino sarebbe stato localizzato l’ultima volta nell’area compresa tra l’ospedale e lo scorrimento veloce Cardilla – Birgi. I familiari sono molto preoccupati in quanto Angelo Gentile, seppure affetto da un deficit cognitivo, è stato sempre una persona molto mite, tranquilla, buona d’animo fino a quando le sue condizioni si sarebbero improvvisamente aggravate fino al punto di rendersi necessario il suo ricovero in una casa di cura

Chi fosse in grado di fornire notizie e/o anche di intercettarlo deve immediatamente avvertire le Forze dell’Ordine (Polizia 113, Carabinieri 112, Gdf 117, Polizia Municipale 0923993100 – 0923723303, ecc.).