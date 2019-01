Marsala, oggi all'Enoteca Comunale l'incontro con la scrittrice Evelina Santangelo

12/01/2019 06:00:00

Questo pomeriggio alle ore 17:30, all’Enoteca Comunale “Strade del vino Marsala” in via XI maggio, verrà presentato "Da un altro mondo" di Evelina Santangelo, il libro dell’anno della rubrica culturale di Radio Tre, Fahrenheit.

L’incontro con la scrittrice, che dialogherà con Giacomo Di Girolamo e Marco Marino, è organizzato dalla testata giornalistica TP24.it con la collaborazione de “I Frutti del sole”, azienda agricola che si occupa di biologico e che da anni accoglie e dà lavoro a tanti immigrati. Nel corso della presentazione del libro della Santangelo ci sarà la possibilità di ascoltare alcune testimonianze dirette degli immigrati che vivono e risiedono nel territorio, ma anche la partecipazione e il contributo degli studenti del Liceo Classico di Marsala che stanno partecipando ad un progetto di comunicazione.

Con “Da un altro mondo” edito da Einaudi, Santangelo dà un volto ai profughi dell’Italia che chiude i propri porti puntando il dito contro le Ong. Ha scritto un romanzo sulla solitudine e sulla paura, ambientato in un futuro prossimo ma che somiglia molto al presente. Un romanzo politico che – attraverso tre storie che s’intrecciano, da Bruxelles alla Sicilia, passando per la pianura padana emiliana, tra sbarchi di immigrati e pattuglie di polizia – aiuta a capire e a riflettere sul terrore di chi è diverso e che per toccare la realtà parla di fantasmi. Un libro che può disorientare il lettore ma che alimenta interrogativi e riflessioni oggi più che mai attuali e necessarie.

Evelina Santangelo ha deciso di calarsi in una generazione di giovani che ha dovuto fare i conti con il dilagare di una visione totalitaria riuscendo, almeno apparentemente, a prendere le distanze dalla contemporaneità ma riportando nelle coscienze di chi legge la capacità che quella generazione ha avuto di rivendicare il proprio diritto di parola pur pagando un costo altissimo.

Forse, per toccare il cuore della realtà, bisogna parlare di fantasmi. Forse ha senso trovare - oltre a una lingua, uno sguardo, una voce - una via diversa. È quello che ha fatto Evelina Santangelo in questo romanzo unico, feroce e contemporaneo, in cui i destini dei vivi e dei morti s'incrociano senza rumore. Cosí come le esistenze di chi cova la rabbia e di chi la subisce. Perché «il mistero dei bambini viventi» chiama in causa il nostro mondo e lo interroga con una forza politica rara: quella della letteratura quando ha il coraggio d'immaginare il presente e il futuro.

Evelina Santangelo, nata a Palermo nel 1965, è traduttrice e scrittrice. I suoi racconti e romanzi sono stati vincitori di molti premi tra cui i premi Berto, Fiesole, Mondello opera prima, Chiara, Gandovere-Franciacorta. Tra le sue opere, tutte pubblicate da Einaudi: La lucertola color smeraldo (2003), Il giorno degli orsi volanti (2005), Senzaterra (2008), Cose da pazzi (2012).