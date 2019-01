Eccellenza, il punto sulla 17Â° giornata

13/01/2019 18:15:00

Va in archivio la diciassettesima giornata, seconda del girone di ritorno, del girone A dell'Eccellenza Sicilia. Vincono entrambe le due contendenti alla vittoria finale, con un Canicattì che non molla e resta l'anti-Licata del campionato. Di seguito tutti i risultati finali:

Parmonval-Canicattì 0-1

Licata-Castelbuono 8-0

Mussomeli-Cus Palermo 2-1

Geraci-Marsala 1912 2-0

Castellammare-Pro Favara 2-2

Dattilo Noir-Nuova Caccamo 1-0

Mazara-Alcamo 2-2

Sant'Agata-Partinicaudace 4-1

Il Licata non ha pietà della cenerentola Castelbuono. Sono ben otto i goal che gli uomini di mister Campanella rifilano all'ultima in classifica. In rete Cannavò (doppietta), Sangiorgio, Convitto, Chiavaro, Testa, autore di due reti e Dama. Miglior risposta non poteva esserci per la capolista dopo la grande vittoria di ieri del Canicattì, sul campo della Parmonval, ottenuta in extremis, grazie a Rosella, che ha spedito il pallone in goal ad un minuto dal novantesimo. Licata che mantiene sempre un solo punticino di vantaggio. Cade il Marsala 1912 a Castellana Sicula, abbattuto dal Geraci per due a zero. Madoniti in vantaggio con Velardi sul finire della prima frazione di gioco. Partita chiusa da Scillufo in avvio di ripresa. Ne approfitta il Mussomeli che, con la vittoria per 2-1, tra le mura amiche, ai danni del Cus Palermo allunga sulla zona play-out. Si conferma in zona play-off il Dattilo Noir, a cui basta un rigore di Marco Fina per avere ragione della Nuova Caccamo. Pirotecnico 2-2 nel derby trapanese tra Mazara ed Alcamo. Al vantaggio bianconero di Pirrone risponde Giannusa per i canarini. Pochi minuti dopo Mazara in vantaggio con Bilello. Alcamo che agguanta il pari a due minuti dal termine, con la marcatura realizzata da Romeo. Spettacolare partita anche tra la sorpresa Castellammare ed il Pro Favara. Alla fine le due compagini si spartiscono la posta in palio con il secondo 2-2 di giornata. Sant'Agata che consolida ulteriormente la terza posizione in graduatoria, travolgendo per 4-1 il Partinicaudace. Per i biancoazzurri a segno il solito Cicirello, con una doppietta, e Saverino. In mezzo l'autorete di Rinaudo. Per gli ospiti resta solo la magra consolazione del goal della bandiera

La Classifica:

Licata 43

Canicattì 42

Sant'Agata 37

Dattilo Noir 32

Mazara 27

Parmonval 27*

Geraci 27

Castellammare 23

Alcamo 22

Mussomeli 21

Pro Favara 19

Marsala 1912 17

Cus Palermo 15

Partinicaudace 10*

Nuova Caccamo 9

Castelbuono 2



*una partita in meno

Il prossimo turno (sabato 19 e domenica 20 gennaio 2019):

Cus Palermo-Parmonval

Partinicaudace-Licata

Castelbuono-Mazara

Pro Favara-Alcamo

Canicattì-Sant'Agata

Castellammare-Geraci

Nuova Caccamo-Mussomeli

Marsala 1912-Dattilo Noir

Riccardo Tranchida