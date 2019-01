Le fa la proposta di matrimonio all'aeroporto di Catania, lei dice no e scappa

15/01/2019 22:17:00

Ha atteso l'arrivo della fidanzata nella sala arrivi dell'aeroporto, portando con sé l'anello e un pallone volante a forma di cuore con la scritta "Mi vuoi sposare" (senza punto interrogativo).

L'esito però non è stato positivo per l'aspirante sposo, tanto che la sua "sorpresa" ha fatto fuggire la ragazza.

È avvenuto allo scalo di Fontanafredda a Catania, dove la proposta fatta da un giovane si è trasformata in una delusione d'amore.

La ragazza infatti è scappata, mentre la madre si sarebbe scagliata contro il genero, rimproverandolo per il gesto forse troppo plateale.

A riportare la storia anche un post pubblicato sul profilo Facebook dell'aeroporto di Catania.

"Spezziamo una lancia in difesa del giovane innamorato... Non è stato lui a 'convincerci' a scrivere, semplicemente abbiamo visto il palloncino e ci è sembrato molto romantico", si legge nel messaggio, "morale della favola; innamorati di tutto il mondo, non arrendetevi e continuate a dichiararvi a #CTAairport, noi saremo comunque sempre qui a fare il tifo per voi, comunquefinisca!".