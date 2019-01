Trapani, Rosalia d'Alì:"Il bilancio di quanto fatto è positivo, ma continuiamo a lavorare"

15/01/2019 06:00:00

Rosalia d’Alì assessore al Turismo e alla Cultura di Trapani, il Natale Mediterraneo è andato molto bene, la gente è stata colpita positivamente da questa manifestazione.

C’è grande soddisfazione da parte di questa amministrazione per la riuscita del Natale Mediterraneo. Per noi è stato un esperimento, siamo partiti anche in ritardo e con budget molto limitato ma è andata molto bene.

Bisogna ringraziare anche l’Ente Luglio Musicale.

Certamente, ha funzionato la squadra, l’unione fa la forza, abbiamo unito le forze del Comune, l’Ente Luglio Musicale, l’ATM, e tante associazioni piccole e grandi del territorio. Insieme abbiamo messo su un programma molto interessante che ha avuto dei picchi di affluenza soprattutto il 23 dicembre con la notte dei regali.

Qual è l’evento che ritiene vada nel tempo migliorato, riorganizzato e a cui dare continuità?

Sicuramente il Natale Mediterraneo è un brand che deve essere riproposto ogni anno.

Assessore d’Alì, il primo anno è andato bene questo Natale, nonostante le poche risorse. Cosa pensa questa Giunta di poter fare ad esempio per il prossimo anno?

Abbiamo visto che c’è desiderio da parte dei cittadini la notte di capodanno di organizzare qualcosa in piazza. Peccato che subito dopo la mezzanotte è venuto a piovere ma la gente ha dimostrato di apprezzare. Abbiamo capito che questa è una cosa da riproporre.

A proposito di programmi, assessore d’Alì, ci sarà una primavera e una estate mediterranea?

Stiamo lavorando intanto alla Pasqua 2019. L’evento principe è la Processione dei Misteri e stiamo organizzando la promozione della settimana santa.

Quali saranno le novità quest’anno?

Noi stiamo cercando di far conoscere la possibilità di fare la vacanza in Sicilia durante la settimana santa.

Assessore d’Alì, qual è il suo punto di vista nella controversia tra i gestori dei locali che vogliono fare le serate con la musica e i residenti?

La situazione è assolutamente delicata tra chi vive nel centro e deve riposare e i commercianti che invece devono pur lavorare. Dobbiamo trovare il giusto equilibrio tra questi due interessi. Intanto vogliamo riproporre con l’Ente Luglio Musicale di fare i Palchi della Musica per creare anche questo nuovo indotto. Ma dobbiamo comunque metterci nei panni di chi vive nel centro storico.

Qual è il bilancio di questo primo periodo di amministrazione?

Ma il bilancio ad oggi è positivo per il poco che siamo riusciti a fare. Ma stiamo lavorando, c'e tanto da fare. C’è una bellissima squadra e un sindaco che ha molta voglia di fare e ci dà carta bianca.

Rosalia d’Alì per quanto tempo si aspetta di fare ancora l’assessore?

Ancora per qualche anno. Io mantengo il mio impegno tecnico all’interno di questa Giunta.