Eccellenza, il punto sulla 18Â° giornata

20/01/2019 18:21:00

Si è disputata oggi la diciottesima giornata del girone A dell'Eccellenza Sicilia 2018/2019. Allunga il Licata che, grazie alla roboante vittoria sul campo del Partinicaudace, sfrutta il pareggio del Canicattì nel big-match contro il Sant'Agata. Di seguito tutti i risultati finali di giornata:

Cus Palermo-Parmonval 0-3

Marsala 1912-Dattilo Noir 1-1

Castelbuono-Mazara 1-2

Partinicaudace-Licata 0-6

Nuova Caccamo-Mussomeli 2-1

Canicattì-Sant'Agata 1-1

Castellammare-Geraci 0-1

Pro Favara-Alcamo 2-1

Licata che porta a tre i punti di vantaggio sul Canicattì. I gialloblù di mister Campanella rifilano uno score tennistico al Partinicaudace. A segno Cannavò, autore di una doppietta, Testa, Doda, Convitto e Dama. Non vanno oltre il pareggio i biancorossi del Canicattì, nella difficile partita che li vedeva ospitare il Sant'Agata. Primo tempo chiuso in vantaggio per i padroni di casa grazie a Caronia, pari degli ospiti nella ripresa con Piyuka. Canicattì che non riesce a trovare la rete della vittoria, nonostante la doppia superiorità numerica per effetto delle espulsioni comminate a Tricamo e Biondo. Bene il Mazara, che si impone di misura sulla cenerentola Castelbuono. In goal per i canarini Giannusa e Lamia. Inutile la rete di Morello al 91' per i suoi. In coda clamorosa vittoria per la Nuova Caccamo sul Mussomeli. Le reti di Tarantino e di Calabrese rendono inutile il forcing finale del Mussomeli, concretizzatosi solo con la rete di Treppiedi. La Nuova Caccamo lascia così la penultima posizione della classifica superando il Partinicaudace, ad oggi retrocesso direttamente in Promozione. Vittoria pesante in trasferta per il Geraci di mister Bognanni che, grazie ad un goal di Scillufo a sei minuti dal novantesimo sbanca Castellammare e continua a risalire la classifica. Tre punti che valgono oro in chiave salvezza per il Pro Favara che, tra le mura amiche, ha ragione dell'Alcamo. In goal per i favaresi Fallea e Priolo. Nel finale Galeoto rende meno amara la sconfitta per i bianconeri. Negli anticipi di ieri rotonda vittoria per la Parmonval nel derby palermitano con il Cus Palermo. Per la società di Partanna-Mondello a segno Saluto, Cardinale e Stassi. Nell'altro match del sabato Marsala 1912 e Dattilo Noir si spartiscono la posta. Per i gialloverdi a segno Seckan dopo venti minuti, rispondono pochi minuti dopo gli azzurri con il solito Sainey.

La Classifica:

Licata 46

Canicattì 43

Sant'Agata 38

Dattilo Noir 33

Parmonval 31

Mazara 30

Geraci 30

Castellammare 23

Pro Favara 22

Alcamo 22

Mussomeli 21

Marsala 1912 18

Cus Palermo 15

Nuova Caccamo 12

Partinicaudace 11

Castelbuono 2

Il prossimo turno (sabato 26 e domenica 27 gennaio 2019):

Parmonval-Nuova Caccamo

Alcamo-Castelbuono

Sant'Agata-Cus Palermo

Dattilo Noir-Castellammare

Geraci-Pro Favara

Licata-Canicattì

Mazara-Partinicaudace

Mussomeli-Marsala 1912

Riccardo Tranchida