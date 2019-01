Lo sport del weekend, le marsalesi di calcio nel nisseno a caccia di punti salvezza

26/01/2019 00:15:00

Sabato 26 gennaio 2019, comincia l'ultimo weekend del primo mese dell'anno. Cosa aspetta le maggiori squadre sportive marsalesi e dell'intera provincia di Trapani. Ecco il programma nel dettaglio:



In Serie C Girone C di calcio, mercoledì 23 gennaio 2019 è andata in scena la 22° giornata (3° del girone di ritorno), con il Trapani di mister Vincenzo Italiano che ha pareggiato sul campo della Sicula Leonzio con il punteggio di 0-0. Derby spento e noioso quello di Lentini (SR) fra i locali e i granata, che salgono così a 41 punti, considerato anche l'ormai noto punto di penalizzazione, a nove punti dalla capolista Juve Stabia. Adesso invece è tempo per il 23° turno (4° di ritorno), con i granata della presidente Paola Iracani impegnati sul campo del Siracusa. Si rimane in terra siracusana quindi, con una doppia trasferta in pochi giorni. Gli aretusei, gravati anche loro di un punto di penalizzazione, stazionano nella parte bassa della graduatoria a quota 19 punti, con soltanto tre punti di margine dalla zona playout e ben otto da quella playoff. Due i precedenti stagionali: all'andata, al Provinciale finì 2-1, con le reti di Taugourdeau e Ramos per i granata, prima del gol della bandiera di Catania; nei sedicesimi di Coppa Italia di Serie C, sempre in casa del Trapani, finì 3-1, con i padroni di casa in gol con Dambros, Mulè e Diop e gli aretusei col gol del momentaneo due a uno di Diop.

In Serie D Girone I si gioca la 21° giornata (4° di ritorno), ed il Marsala del vice-presidente vicario Antonino Lo Presti si presenta sul campo della Sancataldese. Contro i nisseni di San Cataldo, tredicesimi in zona playout con 22 punti, sarà una partita tosta e da disputare su uno dei campi più caldi del girone. Gli azzurri dal canto loro si presenteranno da terza forza del campionato con 32 punti all'attivo, e dovranno fare di tutto per ricacciare indietro le inseguitrici per difendere la propria posizione valida per i playoff. Due i precedenti stagionali, entrambi favorevoli agli azzurri: nel turno preliminare di Coppa Italia di Serie D i lilibetani si imposero al Mazzola per 4-5 dopo i calci di rigore, passando così il turno (era in gara unica), dopo aver terminato 2-2 i tempi regolamentari (rete iniziale per gli ospiti con capitan Nagib Sekkoum, pareggio nisseno con Maimone su calcio di rigore, ancora vantaggio azzurro siglato da Fragapane e definitivo pareggio dei verdiamaranto con Ouattara, con Ficarotta che sbagliò il rigore del probabile knock out per i sancataldesi sul due a due, spedendolo alto); al Lombardo Angotta, all'andata, finì invece 4-1, con i gol di Maraucci, Tripoli e Balistreri (doppietta), inframezzate dal momentaneo due a uno ospite di Aloia.

In Eccellenza Sicilia Girone A si disputa la 19° giornata (4° di ritorno), con il Marsala 1912 del vice-presidente vicario (in attesa che il nuovo Consiglio di Amministrazione rimoduli l'organigramma societario) Giovanni Li Causi che andrà ospite sul campo del Mussomeli. Contro i nisseni sarà una vera e propria battaglia ad armi pari, con entrambe le squadre impelagate nella zona playout con soli tre punti di distacco l'una dall'altra (Mussomeli 21 e Marsala 1912 18). Per capitan Alessandro Agate e compagni è fondamentale fare risultato, visto che la quota salvezza al momento è ancora a portata di mano (distante quattro punti). All'andata, al Lombardo Angotta finì 2-1, con i nisseni momentaneamente in vantaggio grazie al calcio di rigore trasformato da Messina e i lilibetani bravi a ribaltarla e a guadagnare tre punti pesantissimi con le reti di Di Peri e Sainey.

Così le altre trapanesi del campionato: l'Alba Alcamo del presidente Luigi Prestigiacomo riceve il Castelbuono. Partita sulla carta molto semplice per i bianconeri, ancorati alla zona medio-bassa della graduatoria con 22 punti, con un solo punticino di margine sulla zona playout: i madoniti palermitani sono ultimi con soli 2 punti, vicinissimi alla matematica retrocessione in Promozione Sicilia 2019/2020. I pacecoti del Dattilo Noir del presidente Michele Mazzara ospitano il Castellammare '94 del presidente Nicola Barone. E' cruciale anche il derby in questa giornata, con i gialloverdi che devono difendere con i denti il quarto posto con 33 punti che al momento varrebbe un posto in griglia playoff promozione e con i biancoazzurri di Castellammare che, a quota 23 punti, devono tornare a fare risultato per ricacciare indietro la minacdel Golfocia della zona playout retrocessione. Infine, il Mazara del presidente Filippo Franzone ospita il Partinicaudace. Contro i palermitani di Partinico, penultimi, ad oggi in zona retrocessione diretta con 11 punti, i canarini settimi a 30 punti devono assolutamente fare bottino pieno per ridurre i quattro punti di distacco dalla zona playoff.

In Seconda Categoria Sicilia Girone A si alza il sipario sul 13° turno (2° di ritorno). I marsalesi dello Sporting R.C.B. del presidente Benedetto Genna giocheranno a Calatafimi – Segesta (TP) sul campo del Calatafimi Don Bosco. I biancoazzurri, a metà classifica con 17 punti, devono difendersi proprio dai calatafimesi che rincorrono a quota 16 punti (al momento in zona playout), e provare ad attaccare nuovamente la zona playoff che dista solo un punto. I petrosileni del Bianco Arancio Petrosino del presidente Mario Parrinello ospitano l'Iccarense. La compagine di Carini (PA) è capolista con 29 punti, lanciata verso la promozione diretta in Prima Categoria Sicilia 2019/2020, ma i giallorossi devono provare in tutti i modi a fare i punti trovandosi in una situazione di metà classifica, pericolosa e stagnante, con 16 punti.

In Terza Categoria Sicilia Girone Trapani si gioca la 7° giornata. I marsalesi del Real Paolini del presidente Giuseppe Culicchia ospitano la Folgore 2018. Gli ospiti di Castelvetrano (TP) occupano al momento la quinta posizione con 10 punti, ultimo gradino virtualmente valido per l'accesso ai playoff, mentre i lilibetani inseguono a quota 8 punti: si deve puntare al sorpasso. I locali del Petrosino Marsala del patron Baldassare Licari, quarti e in zona playoff anch'essi con 10 punti, andranno a Santa Margherita di Belice (AG) sul campo della Margheritese 2018, seconda forza del campionato con 14 punti.



In Serie C1 Sicilia Girone A di calcio a 5 si disputa la 16° giornata (3° di ritorno), ed il Marsala Futsal del presidente Paolo Tumbarello ospita il Villaurea. I marsalesi, ormai con pochissime velleità di raggiungimento dei playoff, stazionano sesti con 21 punti, una posizione sopra e un punto in più degli ospiti palermitani. Sarà partita equilibrata.



In Serie A2 Girone Ovest di pallacanestro si alza il sipario sul 18° turno (3° di ritorno), con la 2B Control Trapani del presidente Pietro Basciano che ospiterà la Zeus Energy Group Rieti. Partita improba tanto quanto importante per le canotte granata: Trapani è appena fuori dalla zona playoff con 18 punti, mentre i laziali sono terzi con 22 punti.

In Serie D Sicilia Girone Nord è tempo per la 15° giornata (4° di ritorno), e la Nuova Pallacanestro Marsala della presidente Giuseppina Patti giocherà sul campo palermitano della GM Basket Academy. I palermitani stazionano in zona playoff con 14 punti, mentre i lilibetani sono in caduta libera e in zona medio-bassa di cassifica con 10 punti: servirebbe una inaspettata vittoria esterna per cambiare volto alla stagione.



In Serie A2 Girone B di pallavolo femminile è in programma la 18° ed ultima giornata (9° di ritorno), e la Sigel Marsala Volley del presidente Massimo Alloro ospita la Conad Olimpia Teodora Ravenna, squadra che in bacheca vanta undici scudetti, due Champions League e un Campionato del Mondo per Club. Le romagnole, però, a dispetto del proprio palmares e del proprio capitano Simona Gioli (4 scudetti, una Champions League, diverse medaglie con la Nazionale con la quale ha collezionato 307 presenze, sesta di sempre), considerata fra l'altro una delle più forti pallavoliste di sempre, sono ancora in bilico fra la zona plaoff promozione e la zona playout retrocessione, ed hanno assolutamente bisogno di una vittoria piena per portarsi a 24 punti (ne hanno 21) ed attaccare la quinta posizione, ultima valida per la salvezza e la contestuale partecipazione ai playoff, occupata al momento dalle modenesi della Canovi Coperture Nolo 2000 Sassuolo, al momento a 23 punti. Alle lilibetane invece interessa solo vincere, meglio se tre a zero o tre a uno, in modo da chiudere la regular season sempre all'ultimo posto, ma con nove punti invece degli attuali 6, cosa che gli consentirebbe di schierarsi alla prima giornata di playout con cinque punti in carniere invece degli attuali due.

In Serie B2 femminile Girone I si gioca il 14° turno (1° di ritorno), con le castelvetranesi della Castel Volley Selinunte del presidente Santo Catalano che andranno in trasferta a Reggio Calabria contro la Volley Reghion. Le padrone di casa sono terze, in zona playoff promozione, con 25 punti, mentre le selinuntine sono penultime, in zona retrocessione, con 5 punti. Ma attenzione: all'andata il pronostico fu clamorosamente sovvertito, con le atlete castelvetranesi capaci di imporsi tre a due e conquistare l'unica vittoria (che portò in dote solo due punti però) collezionata nella prima metà del campionato. Serve un altro miracolo del genere per dare il via ad una onirica rimonta in chiave salvezza, al momento distante sei punti.



In Serie A2 Girone E di pallamano femminile si disputa la 12° giornata (2° di doppia andata), e la LeAli Marsala della presidente-capitano Eliana Maggio affronteranno la Top Five Acireale. Contro le catanesi, a metà classifica con 9 punti, le lilibetane capoliste a punteggio pieno (22 punti), proveranno a portarsi a casa i primi due punti sui dieci complessivi che le separano dalla vittoria del campionato con relativa promozione in Serie A1 2019/2020.



Emanuele Scavuzzo