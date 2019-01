Vita, non ci sono soldi. Salta il Festival internazionale del Folklore

31/01/2019 08:00:00

Salta per quest'anno il Festival internazionale del Folklore a Vita. Non ci sono soldi per poter finanziare la kermesse che si tiene ogni anno ad agosto dal 1996. Nel 2019 però non ci sarà nulla. Lo ha annunciato il gruppo folkloristico Sicilia Beddra che dal 1996 organizza l'evento.



E' la stessa associazione a spiegare su Facebook perchè non ci sarà nessun festival: “La nostra associazione purtroppo non può continuare a farsi carico economicamente di una manifestazione che vede la partecipazione di gruppi internazionali a cui deve dare completa ospitalità per una settimana. L'associazione e quindi il gruppo si è dovuto fare pieno carico nelle ultime due edizioni in quanto, una volta invitati i gruppi non è possibile tornare indietro e bisogna in tutti i casi mantenere gli impegni”.

Ma adesso, senza certezze economiche, e con il Comune che non può garantire alcun contributo, l'associazione preferisce stare ferma almeno per quest'anno.