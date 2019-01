Illeciti bancari. Convenzione tra Cia e GFG Consulting per tutelare gli agricoltori

31/01/2019 18:20:00

La Cia Sicilia Occidentale ha siglato una convenzione con lo studio GFG Consulting di Palermo per tutelare aziende e privati da eventuali illeciti bancari, sia che si tratti di mutui che di conti correnti.

La convenzione prevede per gli associati Cia delle province di Trapani e Palermo ma comunque estendibile in tutta Italia, la verifica gratuita di eventuali irregolarità commesse dalla propria banca e/o istituto di credito. Sarà importante, per la verifica gratuita, portare con sé tutta la documentazione in possesso del cliente. Tra i servizi in convenzione, anche la verifica sui leasing, i contenziosi con Riscossione Sicilia, conti correnti, mutui e le segnalazioni alla Centrale rischi.

Tra gli illeciti bancari più ricorrenti c’è il cosiddetto anatocismo, quando cioè gli interessi non vengono applicati solamente al capitale dovuto ma anche agli interessi maturati: l’anatocismo bancario, oltre al pagamento del capitale e degli interessi concordati, costringe quindi il creditore, in maniera subdola, a pagare anche interessi supplementari non dovuti, che vengono calcolati su quelli già computati e già scaduti. Una volta accertato l'illecito, si procede al recupero di quanto illegittimamente trattenuto. La pre-analisi è totalmente gratuita.