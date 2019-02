Trapani, verso i lavori di riqualificazione del Pattinodromo

01/02/2019 11:15:00

A breve conosceremo il destino del Pattinodromo di Trapani. Il prossimo 11 febbraio infatti si apriranno le buste con le offerte economiche per la ristrutturazione della struttura che si trova all'interno del Campo Aula. Si tratta di interventi di riqualificazione e ristrutturazione per far diventare il Pattinodromo un centro sportivo a tutti gli effetti. Un progetto che è stato finanziato attraverso il Patto per la Sicilia dall'assessorato regionale Sport e Turismo. La somma stanziata è di 1,4 milioni di euro.