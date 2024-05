Fogne in tilt non solo a Trapani, a Erice l'incubo continua

17/05/2024 06:00:00

"Il problema dello sversamento a mare che avviene nella zona Baia dei Mulini è risolto al 90%"... e quindi il disservizio ancora c'è! E dopo un mese e mezzo, seppur in minima parte. A rilasciare la dichiarazione congiunta la sindaca Daniela Toscano insieme al responsabile dell’ufficio di Protezione civile comunale, dott. Giuseppe Tilotta. Quella che sembra una buona notizia non lo è, non soltanto per la viabilità ma anche per i proprietari dei lidi.

La stagione turistica è già cominciata e l'incubo dei liquami a mare ritorna puntuale nello stesso punto ogni anno. L’amministrazione comunale di Erice aveva disposto nei giorni scorsi l’effettuazione di lavori urgenti alla rete fognaria comunale, nel lungomare Dante Alighieri, nel tratto compreso fra la rotonda di via Lido di Venere e la rotonda di San Cusumano.

"Era fondamentale intervenire per giungere alla risoluzione del problema che riteniamo pressocché risolto – commentano sindaca e dott. Tilotta -. Facendo séguito agli interventi effettuati negli anni precedenti, sono stati sostituiti circa 60 metri di tubazioni sulle quali abbiamo riscontrato delle notevoli compressioni che potrebbero essere ricondotte o a un difetto d’origine oppure al frequente passaggio dei mezzi pesanti che transitano dal nostro lungomare. Gli schiacciamenti hanno determinati sovrappieni e conseguenti sversamenti a mare. La criticità, come detto, non è stata ancora risolta del tutto, ma il grosso è stato fatto. La ditta incaricata sta verificando l’origine di un piccolissimo, residuo, sversamento che potrebbe essere dovuto ad un antico errato allaccio. Naturalmente i lavori non saranno ultimati fin quando non sarà verificata l’origine di tale sversamento facendo sì che neppure un filo d’acqua venga sversato in mare".

Anche Trapani afflitta dalle fognature

Liquami di fogna a casa. È successo nella centralissima via Virgilio a Trapani. Nell’ultima seduta consiliare, il dirigente Orazio Amenta ha riferito di questo pronto intervento sulla rete fognaria. Il canale è crollato su sé stesso e i liquami sono entrati nelle abitazioni della zona. Un problema che spesso affligge la via Virgilio, soprattutto dopo le piogge.

Il canale era ostruito per una decina metri e questo non consentiva il regolare deflusso della fognatura, che quindi non trovando sfogo ritornava indietro nelle case. L’intervento di somma urgenza è costato 15 mila euro. Fa il paio, con lo scoppio della fognatura lungo via Libica che ha fatto collassare la strada. Il problema è risolto, i lavori sono ancora in corso e le auto hanno il passaggio ridotto.