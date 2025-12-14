Trapani: immobile storico abbandonato in Via Egadi

Un edificio storico in viva pietra, situato all’angolo tra via Mattarella e via Egadi, versa da tempo in uno stato di evidente abbandono. A segnalarlo alla redazione è il lettore di Tp24, Francesco Polizzi, che richiama l’attenzione delle istituzioni sulla necessità di un intervento di recupero.
"Si tratta di un immobile risalente al secolo scorso, che conserva intatto il suo fascino antico. Non so di chi sia, ma sarebbe interessante che il Comune intervenisse recuperandolo ed eventualmente acquisendolo al proprio patrimonio, per restituirlo alla collettività ed evitarne l’ulteriore deterioramento», scrive Polizzi.
