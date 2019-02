Trapani, in scena "Pazzo d'amore": lo spettacolo di Sergio Vespertino

03/02/2019 08:05:00

Protagonista del quinto appuntamento della rassegna teatrale organizzata a Trapani dall'agenzia Oddo Management, presso il Teatro Don Bosco, è l'attore Sergio Vespertino che porterà in scena il suo ultimo spettacolo dal titolo "Pazzo d'amore".

La data del 9 febbraio, prevista in rassegna, è andata subito in sold out. Pertanto i fratelli Oddo, viste le numerose richieste del pubblico trapanese, hanno subito aggiunto altre due nuove date. Vespertino dunque trascorrerà al Teatro Don Bosco tutto il secondo weekend del mese di Febbraio. Il primo e il secondo spettacolo sono previsti rispettivamente venerdi 8 e sabato 9 febbraio alle ore 21.30, mentre il terzo spettacolo è previsto per la domenica 10 febbraio in fascia pomeridiana alle ore 18.45.

"Pazzo d'amore" é uno spettacolo di Teatro Comico scritto a quattro mani da Sergio Vespertino e Marco Pomar, con le musiche del Maestro Pierpaolo Petta. L'attore palermitano, reduce dai successi della fiction di Rai Uno “La mafia uccide solo d’estate”, con questo suo nuovo spettacolo ci porterà in un mondo fatto di risate, emozioni, gioie e sofferenze di un uomo lasciato dalla propria compagna.

Fino a che punto si può impazzire per amore? Davvero due occhi color del mare possono farti perdere il lume della ragione? E l’abbandono di una donna amata, può alterare le nostre facoltà mentali?

A queste e ad altre domande risponderà sul palco, con la consueta bravura e ironia, Sergio Vespertino,

Non mancheranno dunque divertimento, riflessioni e sorprese.

"Perché l’amore forse può fare impazzire, ma certamente c’è già chi parte avvantaggiato ;) !".

Per acquisto biglietti 342/0330263 (Katia Oddo)