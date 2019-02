Sicilia, maltempo: allerta in tutta l'isola. Danni e scuole chiuse

05/02/2019 07:19:00

Un torrente in piena di acqua, fango, e spazzatura. Così si presentava ieri la strada per Casteldaccia, in provincia di Palermo. Impossibile andare avanti. Eppure Casteldaccia è stata teatro di una terribile tragedia, qualche mese fa, proprio a causa del maltempo. Ma nessuno ha ancora preso provvedimenti contro il dissesto idrogeologico dell'isola.

Strade provinciali in ginocchio, piene di acqua e fango, non solo a Palermo ma in tutta l'isola, interessata da una nuova ondata di maltempo. La Protezione Civile ha diramato per oggi un'allerta meteo gialla ed arancione. In provincia di Trapani il maltempo è atteso nel pomeriggio con grandine a bassa quota e raffiche di vento. Molti Comuni hanno deciso di tenere chiuse per oggi le scuole.

Nel dettaglio, la Protezione civile regionale ha comunicato un livello di criticità moderata per rischio idrogeologico e idraulico per temporali per i Comuni delle zone di allerta A (versante tirrenico) e I (versante ionico) e un livello di allerta arancione e fase operativa di preallarme. Sino alle 24 d si segnala il persistere di precipitazioni intense a prevalente carattere temporalesco di rovescio o temporale specie sui settori settentrionali e orientali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità locali, grandinate e forti raffiche di vento. I venti saranno da forti a burrasca dai quadranti settentrionali con raffiche di burrasca forte. Mareggiate lungo le coste esposte.