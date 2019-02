PSR Sicilia, obiettivi vicini? Sondaggio della Cia Sicilia Occidentale

10/02/2019 22:34:00

A poco meno di 2 anni dalla chiusura del Piano di Sviluppo Rurale 2014/2020 la Cia Sicilia Occidentale ha deciso di lanciare sulla propria pagina Facebook un sondaggio online tra gli agricoltori siciliani.

Dopo l’annuncio fatto dalla Regione sull’assenza di fondi a disposizione per fare nuovi bandi per alcune misure e vista l’incertezza che sta accompagnando l’insediamento di centinaia di giovani agricoltori, la Cia Sicilia Occidentale ritiene importante, in questo momento, fare un primo bilancio sui contenuti e la gestione dei fondi europei, per capire dove eventualmente si è sbagliato e dove si può ancora intervenire. Agli agricoltori il sondaggio pone un semplice quesito a cui rispondere con un sì o con un no: “ritenete che la Sicilia stia centrando gli obiettivi di sviluppo del comparto agricolo?”. Un invito a far sentire la propria voce per orientare le prossime azioni della Cia Sicilia occidentale.

Il link del sondaggio.