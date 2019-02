Motorizzazione Civile, una proposta all'ARS del M5S per aumentare il personale in Sicilia

10/02/2019 17:00:00

Un disegno di legge per incrementare la dotazione organica del personale delle Motorizzazioni siciliane mediante l’utilizzo di organico proveniente da altri rami dell’Amministrazione, nonché l’utilizzo dei dipendenti regionali provenienti da enti soppressi gestiti dalla Resais S.p.A.

A depositarlo è la deputata regionale del Movimento 5 Stelle all’Ars Stefania Campo che, accogliendo il grido d’allarme delle motorizzazioni civili dell’Isola che da tempo denunciano una grave carenza di personale, ha presentato un atto parlamentare sul potenziamento di personale a invarianza di spesa per la Regione Siciliana.

“Gli uffici delle motorizzazioni civili dell’intera Isola - spiega Campo - sono assolutamente sotto organico. Una situazione che compromette non solo il regolare rilascio delle patenti di guida, ma anche di tutte le attività e i compiti svolti dagli uffici della motorizzazione. Una vicenda incresciosa che, chiaramente, si ripercuote su tutti i cittadini utenti. Ad esempio a Ragusa dalle 15 unità di personale degli anni ’90 si è passati ai 4 impiegati attuali. Altresì in alcune province la carenza è tale da impedire al candidato, di sostenere esami se non dopo quattro/cinque mesi dalla data di rilascio del foglio rosa, quando, invero, la normativa prevede che gli esami di guida si possano sostenere già ad un mese dal ricevimento dello stesso”.

“Il nostro disegno di legge - continua la deputata - nasce, pertanto, dall'esigenza di portare a soluzione questa annosa carenza di taluni profili professionali all’interno delle motorizzazioni civili, e porre così fine all’ingiusto utilizzo degli esaminatori per delle attività quotidiane interne, ad esempio attività di sportello, non consentendo loro di svolgere le mansioni per le quali sono invece idoneamente e giustamente abilitati. Abbiamo quindi previsto, con il nostro atto parlamentare, che il dipartimento della funzione pubblica e del personale, in deroga alle vigenti disposizioni, venga autorizzato ad incrementare motu proprio la dotazione organica del personale delle Motorizzazioni mediante l’utilizzo di organico proveniente da altri rami dell’Amministrazione, nonché l’utilizzo dei dipendenti regionali provenienti da enti soppressi gestiti dalla Resais S.p.A.” - conclude la deputata M5S.