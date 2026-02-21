Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Politica

» Attività dell'Ars
21/02/2026 16:00:00

Ars, via libera in Commissione al fondo per promuovere libro e lettura

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-02-2026/ars-via-libera-in-commissione-al-fondo-per-promuovere-libro-e-lettura-450.png

La Commissione Cultura dell’Ars ha approvato l’emendamento al Ddl 1030 presentato dal deputato regionale di Fratelli d’Italia Giuseppe Bica. La modifica interviene sulla storica legge regionale 66 del 1975, ampliandone le finalità e inserendo tra gli obiettivi il finanziamento di iniziative per la promozione del libro e della lettura.

Il provvedimento è passato ieri a Palermo e ora dovrà essere votato dall’Aula dell’Assemblea Regionale Siciliana per diventare definitivo.

 

Cosa cambia

La norma aggiornata consentirà di destinare risorse regionali, gestite dall’Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana e dal Dipartimento dei Beni Culturali, anche a festival letterari, rassegne e progetti di diffusione del libro.

Si tratta di un intervento tecnico, ma con ricadute operative: i fondi per le attività culturali di particolare rilevanza potranno sostenere in modo strutturale eventi e iniziative dedicate alla lettura, rafforzando un settore che negli ultimi anni ha mostrato crescita e partecipazione.

Il riflesso sulla provincia di Trapani

Il tema tocca da vicino il territorio trapanese. La provincia è tra le più attive in Sicilia per numero di festival letterari e iniziative culturali legate al libro.

Inoltre diversi Comuni del territorio hanno ottenuto il riconoscimento di “Città che legge”, assegnato dal Centro per il libro e la lettura, segno di una rete già consolidata tra amministrazioni, scuole, biblioteche e associazioni.

Un eventuale stanziamento stabile potrebbe quindi dare continuità a manifestazioni che ogni anno coinvolgono migliaia di lettori tra Trapani, Marsala, Mazara, Castelvetrano ed Erice, rafforzando un comparto che ha ricadute anche sul turismo culturale.

 

Le parole di Bica

«Perché tra un libro e un lettore c’è bisogno di un incontro – ha dichiarato Bica – bisogna creare le condizioni culturali e sociali perché la lettura diventi un’abitudine, una passione, uno strumento di crescita per tutti. Questo emendamento va esattamente in quella direzione».

Il testo, dopo il passaggio in Commissione, attende ora il voto finale dell’Aula. Solo allora la modifica alla legge del 1975 potrà tradursi in nuove risorse per la promozione della lettura in Sicilia, con effetti attesi anche per la vivace scena culturale della provincia di Trapani.

 









Native | 20/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-02-2026/1771500770-0-marsala-studio-giattino-lancia-il-corso-lux-6-0-imparare-a-fotografare-da-zero.jpg

Marsala, Studio Giattino lancia il corso Lux 6.0: imparare a fotografare...

Native | 17/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-02-2026/1771325598-0-anteprima-esclusiva-della-nuova-renault-twingo-a-trapani-il-25-febbraio.jpg

Anteprima Esclusiva della Nuova Renault Twingo a Trapani il 25...

Native | 16/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-02-2026/1771228665-0-matrimoni-2026-da-spada-a-trapani-sconti-fino-al-50-sulla-collezione-uomo.jpg

Matrimoni 2026: da Spada a Trapani sconti fino al 50% sulla collezione uomo