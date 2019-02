A Custonaci incontro con gli operatori turistici

17/02/2019 11:05:00

Si terrà martedì prossimo (19 febbraio - ore 18.00), presso il Centro Diurno per Anziani, un incontro aperto con gli operatori del settore turistico del territorio custonacese.

Il Sindaco Giuseppe Bica e l’Assessore Fabrizio Fonte riassumeranno la recente esperienza alla BIT (Borsa Internazionale del Turismo) di Milano 2019 con la presentazione, all’interno dello stand della «Regione Siciliana», della nuova brochure e dialogheranno con gli operatori per la programmazione dell’imminente «stagione estiva 2019». Sarà, inoltre, presente Rosalia D'Alì Presidente del «Distretto Turistico Sicilia Occidentale». Il nuovo incontro sottolinea che la cittadina collinare intende, infatti, puntare sempre più fortemente sul comparto turistico per la sua posizione strategica, trovandosi al centro delle principali, e più gettonate, mete della provincia di Trapani, e per il suo notevole patrimonio culturale, naturalistico e paesaggistico che da sempre affascina i turisti che la raggiungono durante le loro vacanze.