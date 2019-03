Lo sport del weekend, la Sigel Marsala alla ricerca del poker

01/03/2019 21:52:00

Sabato 2 marzo 2019, siamo dentro al terzo mese dell'anno, oltre che in pieno carnevale. Ci aspetta un weekend sportivo ad alta intensità: cosa accadrà alle maggiori squadre sportive marsalesi e dell'intera provincia di Trapani? Cerchiamo subito di capirlo:



Giovedì 28 febbraio 2019 si sono giocati i Quarti di Finale in gara unica della Coppa Italia Coppa Italia Serie C 2018-2019, e il Trapani di mister Vincenzo Italiano ha vinto contro il Potenza per 1-0. I granata, che hanno giocato per sorteggio la gara fra le mura amiche, sono riusciti a battere la compagine lucana soltanto al 90', grazie alla rete messa a segno da Evacuo. Il Trapani è così avanzato alla Semifinale della competizione, che si svolgerà con la classifica formula di andata e ritorno in data da destinare, e nella quale incontreranno la vincente fra i laziali del match Viterbese Castrense – Pisa.

Ora invece è tempo per la 29° giornata (10° del girone di ritorno) di Serie C Girone C, con il Trapani della presidente Paola Iracani che virtualmente riposeranno, in quanto il calendario prevedeva la sfida esterna sul campo del Matera, ma i lucani sono stati come noto esclusi dal campionato. I granata, già certi dello 0-3, si porteranno quindi a quota 58 punti in classifica, e potranno godersi il weekend carnevalizio.

In Serie D Girone I si giocherà il 26° turno (9° di ritorno), ed il Marsala del vice-presidente vicario Antonino Lo Presti sarà impegnato sul campo del Locri 1909. A Locri (RC) gli azzurri dovranno provare a fare risultato pieno, con la vittoria che manca da tre turni, ma non sarà per nulla facile: gli azzurri, quarti in classifica (insieme a Città di Acireale 1946, Portici 1906, Città di Gela e Cittanovese) a 37 punti ed in zona playoff promozione troveranno un'avversaria che di punti ne ha soltanto 26 ed è pesantemente invischiata in zona playout retrocessione.

Mercoledì 27 febbraio 2019 è andata in scena la 24° giornata (9° di ritorno) di Eccellenza Sicilia Girone A, ed il Marsala 1912 di mister Massimiliano Mazzara ha perso contro l'Alba Alcamo di mister Riccardo Chico per 0-2. Era l'ultima spiaggia per i lilibetani per cercare di coltivare ancora le speranze di salvezza diretta, ma il “derby del vino” contro i bianconeri trapanesi di Alcamo è stato un monologo per gli ospiti, in rete con Romeo al 24' e con Pirrone al 49'. In classifica il Marsala 1912 è rimasto a quota 20 punti, terzultimo (zona playout retrocessione) a ormai nove lunghezze dalla zona salvezza e con soli due punti di margine dalla zona retrocessione diretta; l'Alba Alcamo invece si portato a quota 32 punti, a metà classifica e con un vantaggio di quattro lunghezze sulla zona playout retrocessione.

Così le altre trapanesi del campionato: il Castellammare '94 di mister Giuseppe Mione ha perso contro il Mazara di mister Salvatore Aiello con il punteggio di 0-4. Continua il vento in poppa per i canarini trapanesi di Mazara del Vallo, devastanti sul campo dei biancoazzurri trapanesi di Castellammare del Golfo e in rete con Bilello (44' e 56') e Giannusa (64' e 78'). In classifica il Castellammare '94 è rimasto a quota 28 punti, ma è retrocesso in undicesima posizione (zona playout retrocessione), con due punti da recuperare sulla zona salvezza; il Mazara invece si è portato a quota 43 punti come il Dattilo Noir, quinto e ad un punto dalla zona playoff promozione. Infine, il Dattilo Noir di mister Vincenzo Melillo ha vinto contro il Città di Sant'Agata con il risultato di 1-0. Vittoria di importanza capitale per i gialloverdi trapanesi di Paceco, che hanno fatto bottino pieno contro i quotatissimi messinesi di Sant'Agata di Militello grazie alla rete messa a segno da Seckan al 57' e dopo aver sbagliato un calcio di rigore con Fina al 21'. In classifica il Dattilo Noir si è portato in quarta posizione a 43 punti, aggrappato (e dentro) alla zona playoff promozione.

Ora invece ci aspetta il 25° turno (10° di ritorno), con il Marsala 1912 del presidente Salvatore Marino che sarà di scena sul campo del Castelbuono. A Castelbuono (PA), gli azzurri dovranno assolutamente fare punti per allontanare lo spettro della retrocessione diretta in Promozione Sicilia 2019-2020, e lo dovranno fare alle spese di una squadra che con soli 6 punti in carniere è ben poca cosa e che perdendo, con una contemporanea vittoria del C.U.S. Palermo, sarebbe già matematicamente retrocessa con cinque giornate di anticipo: non si può sbagliare.

Così le altre trapanesi del campionato: l'Alba Alcamo del presidente Luigi Prestigiacomo affronterà il Castellammare '94 del presidente Nicola Barone. Altro derby trapanese, e altro incontro determinante: i bianconeri di Alcamo vincendo sarebbero molto vicini alla salvezza matematica, invece se dovessero vincere gli ospiti biancoazzurri di Castellammare del Golfo i giochi si riaprirebbero, con entrambe le squadre che continuerebbero a sgomitare per allontanarsi dalla zona playout retrocessione. Il Dattilo Noir del presidente Michele Mazzara sarà impegnato sul campo del Licata. A Licata (AG), i gialloverdi di Paceco si troveranno di fronte la capolista incontrastata e indiscussa del torneo, in testa con 64 punti e reduce da undici vittorie consecutive: il pronostico dovrebbe essere chiuso e negativo per i pacecoti. Infine, il Mazara del presidente Filippo Franzone incontrerà il Geraci. Contro i palermitani di Geraci Siculo, in piena crisi, i canarini di Mazara del Vallo potrebbero trovare i punti necessari a farli rientrare a sorpresa in griglia playoff promozione.

In Eccellenza femminile Girone Sicilia si giocherà la 7° giornata (2° di ritorno), ed il Marsala Femminile del presidente Giuseppe Chirco giocherà sul campo del Monreale. A Monreale (PA) le lilibetane devono assolutamente cercare di dare un senso al proprio finale di stagione, visto che sono inchiodate al penultimo posto con soli 3 punti, a tre lunghezze dalle avversarie che però hanno disputato una gara in meno.



In Serie C1 Sicilia Girone A andrà in scena il 21° turno (8° di ritorno), ed il Marsala Futsal del presidente Paolo Tumbarello giocherà contro il Monreale. Contro i palermitani per i leoni azzurri sarà un vero e proprio “dentro o fuori” per quanto riguarda la corsa ai playoff promozione: i marsalesi al momento sono quinti a quota 33 punti, mentre gli avversari secondi a quota 43. Per regolamento, la quinta classificata ha accesso ai playoff promozione solo se i punti di distacco proprio dalla seconda sono a fine torneo al massimo nove, questo caratterizza l'importanza dell'incontro, vero e proprio crocevia stagionale.



Venerdì 1° marzo 2019 in Serie D Sicilia Girone Nord di pallacanestro si è giocata la 19° giornata (8° di ritorno), con la Nuova Pallacanestro Marsala di coach Giuseppe Grillo che ha vinto contro la Orizzonte Palermo con il tabellone luminoso fermatosi sul 79-55. Facile vittoria per i marsalesi, al cospetto dei palermitani ultimi in classifica (e comunque vittoriosi nel confronto di andata a campi invertiti). Per la Nuova Pallacanestro Marsala da segnalare i 17 punti di Dosen. In classifica i lilibetani si sono portati a 18 punti, al terzo posto ed in piena zona playoff promozione.

Adesso invece è in programma il 20° turno (9° di ritorno) e la Nuova Pallacanestro Marsala della presidente Giuseppina Patti giocherà sul campo dello Sporting Sant'Agata. I messinesi di Sant'Agata di Militello in classifica sono a quota 16 punti, in bilico fra zona playoff promozione e zona playout retrocessione, ma devono ancora recuperare la gara esterna sul campo della Fortitudo Messina: le canotte azzurre devono fare risultato per assicurarsi un finale di stagione sereno.



In Serie A2 di pallavolo femminile si disputerà la 4° giornata della Pool Salvezza, con la Sigel Marsala Volley del presidente Massimo Alloro che affronterà la Volley Hermaea Olbia. Contro le sassaresi capitanate da “Sua Maestà” Jenny Barazza, centrale classe 1981, tre scudetti, tre Coppe Italia, tre Champions League, una Coppa CEV, due Supercoppe Italiane e due volte campionessa d'Europa con la Nazionale italiana (2007 e 2009), le lilibetane si giocheranno un altro pezzo di salvezza: dopo tre vittorie consecutive che le hanno portate a quota 9 punti, a quattro lunghezze dalla zona salvezza, la SMV affronta il fanalino di coda che con 6 punti in carniere è alla disperata ultima spiaggia. Una vittoria rilancerebbe le azzurre in corsa per una salvezza che saprebbe davvero di miracolo sportivo.

In Serie B2 femminile Girone I spazio alla 18° giornata (5° di ritorno), e le castelvetranesi della Castel Volley Selinunte del presidente Santo Catalano giocheranno contro la Ard Termini. Le selinuntine, 8 punti in classifica in terzultima posizione (zona retrocessione), devono ricucire l'ampio strappo di cinque punti che le separa dalla zona salvezza, e per farlo questa è una partita da vincere pienamente (tre a zero o tre a uno), in quanto le palermitane di Termini Imerese con i loro 20 punti non sembrano una corazzata.



In Serie A2 Girone E di pallamano femminile si giocherà il 16° turno (1° di doppio ritorno), con la LeAli Marsala della presidente-capitano Eliana Maggio che giocherà contro la Geaplast Guidotto Licata. Contro le agrigentine, soli 10 punti in classifiche a differenza dei 30 in carniere delle azzurre, già matematicamente certe di aver vinto il girone e di essere approdate ai playoff promozione, le marsalesi affronteranno il primo dei cinque “allenamenti” di questo ultimo girone di campionato, prima di andarsi a giocare le proprie carte nell'appendice che riserverà tre promozioni in Serie A1 2019-2020.



Emanuele Scavuzzo