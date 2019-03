Eccellenza, il punto sulla 25Â° giornata

03/03/2019 18:50:00

Primo weekend di marzo che è teatro della 25° giornata del girone A dell'Eccellenza Sicilia. Dodicesima vittoria consecutiva per il Licata che mantiene il proprio vantaggio di nove lunghezze sul Canicattì, in attesa che i biancorossi recuperino il match contro il Pro Favara. Di seguito tutti i risultati finali di giornata:

Alcamo-Castellammare 1-0

Canicattì-Cus Palermo 1-0

Castelbuono-Marsala 1912 1-2

Licata-Dattilo Noir 5-0

Mazara-Geraci 0-2

Partinicaudace-Nuova Caccamo 0-1

Sant'Agata-Mussomeli 1-0

Parmonval-Pro Favara 2-1

Licata che si sbarazza senza problemi del Dattilo Noir ed è sempre più vicino alla Serie D. I ragazzi di mister Campanella ne rifilano ben cinque al malcapitato Dattilo Noir. In rete il solito Cannavò, Sangiorgio, Testa, Assenzio e Chiavaro. Canicattì che supera di misura il Cus Palermo, grazie al goal di De Luca e resta a -9 dalla vetta con una partita in meno. Blitz del Geraci a Mazara. Madoniti che si impongono per due reti a zero in un match molto teso, con i canarini costretti a terminare la sfida in sette uomini. In goal nella prima frazione Scillufo su rigore, raddoppia nella ripresa Palazzo. Alcamo sempre più vicino alla matematica salvezza. Basta, infatti, una rete di Speciale in avvio ai bianconeri per piegare il Castellammare. Marsala 1912 che torna a vincere dopo più di un mese, sul campo del Castelbuono. Padroni di casa in vantaggio con Zonco, rimonta degli azzurri firmata da Agate e Tosto. Vittoria anche per una rinata Nuova Caccamo, che vince anche in casa del Partinicaudace, condannandolo alla quasi matematica retrocessione. Decisiva la rete, all'ultimo minuto, di Virga. Sant'Agata che si conferma terza forza del campionato. Contro il Mussomeli ai messinesi basta un goal di Carioto. Nell' anticipo giocato ieri tre punti che vanno alla Parmonval che batte la Pro Favara grazie alle reti di Stassi e di Cardinale. Inutile la rete dei favaresi, siglata da Alù. Palermitani che provano a sognare ancora un posto nei play-off che, però, visto il distacco dal Canicattì e le giornate che mancano da qui alla fine, sembra sempre più complicato.

La Classifica:

Licata 67

Canicattì 58

Sant'Agata 51

Mazara 43

Parmonval 43

Dattilo Noir 43

Alcamo 35

Geraci 35

Pro Favara 34

Mussomeli 29

Castellammare 28

Nuova Caccamo 24

Marsala 1912 23

Cus Palermo 20

Partinicaudace 11

Castelbuono 6

Il prossimo turno (sabato 9 e domenica 10 marzo 2019):

Parmonval-Sant'Agata

Castellammare-Castelbuono

Dattilo Noir-Mazara

Geraci-Alcamo

Mussomeli-Licata

Nuova Caccamo-Canicattì

Pro Favara-Cus Palermo

Marsala 1912-Partinicaudace

Riccardo Tranchida