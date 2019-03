Il Marsala supera in scioltezza il Locri in trasferta imponendosi 1 a 4

03/03/2019 19:41:00

Grande cuore, grande prestazione e grande risultato sul perfetto “biliardo” in erba sintetica del “Barone G. R. Macrì” di Locri (RC) gli azzurri, nella gara valida per la 26esima giornata del campionato di serie D, annientano 1 a 4 il Locri 1909 grazie alla rete in apertura di Prezzabile e le marcature nella ripresa di Balistreri su rigore, di Manfrè e di Tripoli. Gli azzurri con questa vittoria salgono a 40 punti in classifica, a un passo dalla salvezza matematica e al terzo posto momentaneo in compagnia del Portici e del Città di Acireale. Proprio gli acesi dovranno ancora giocare e lo faranno domenica prossima in casa contro la Turris. Domenica prossima il campionato si ferma per lasciare spazio alla Coppa Carnevale 2019 dove sarà impegnata anche la Rappresentativa Under 19 di Serie D, mentre domenica 17 marzo 2019 al “Nino Lombardo Angotta” arriverà l’Acireale per dar vita ad un vero e proprio spareggio per la terz posizione.

LA CRONACA:

Mister Alessandro Pellicori schiera i suoi con il 4-3-3 con capitan Serafino Bruzzese terzino sinistro e con Fania punta centrale; mister Vincenzo Giannusa deve rinunciare fra gli altri a Maraucci e a capitan Nagib Sekkoum e risponde con il 4-3-3, con capitan Gioacchino Giardina al centro della retroguardia, Lo Nigro in regia, Balistreri punta centrale supportato da Manfrè e Bonfiglio.

Gli azzurri, su un campo degno di essere chiamato tale, finalmente possono esprimere il proprio gioco, e si vede. Al 17esimo clamorosa occasione per gli ospiti, Prezzabile calcia e centra in pieno la traversa, sulla ribattuta tira Lo Nigro ed un difensore reggino salva sulla linea. Un minuto dopo gran gol di Manfrè, ma a gioco fermo in quanto l'arbitro aveva ravvisato una spinta dello stesso attaccante azzurro. Allo scoccare della mezzora di gioco i lilibetani passano: calcio d'angolo di Lo Nigro, testa di Prezzabile che sigla il nono gol stagionale (ottavo in campionato). Al 43esimo ancora pericolosi i marsalesi: Bonfiglio si beve il diretto avversario e un secondo difensore amaranto, nell'intercettare il pallone, sfiora l'autorete.

Nella ripresa la partita si accende completamente. Al 70esimo il Marsala coglie il secondo legno di giornata con Manfrè che centra in pieno la traversa. Al 73esimo calcio di punizione di Lo Nigro dai 25 metri, Manno si supera smanacciando con la mano di richiamo. Pochi secondi dopo avviene l'episodio che segna la gara in favore degli azzurri: lo stesso portiere ex Sancataldese in fase di rinvio va a scalciare Fragapane, per l'arbitro è cartellino rosso diretto (sebbene già ammonito) e calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Balistreri che con personalità effettua un “cucchiaio” che vale il prezioso 0 a 2. In inferiorità numerica e sotto di due reti i locresi continuano a crederci e al 76esimo è rigore per gli amaranto per fallo di Claudio Galfano. Dagli undici metri è capitan Bruzzese a superare Giappone per il punto dell'1 a 2. Nella bolgia incandescente dell'impianto reggino, gli azzurri non tremano e fanno valere la superiorità numerica. All'82esimo un pallonetto di Tripoli sorvola di poco la porta avversaria. All'84esimo il Marsala va in gol: imbucata di Tripoli e Manfrè mette in ghiaccio la gara con il colpo dell’1 a 3 . L'ultima stoccata è di Tripoli, che al 92esimo sigla il definitivo 1 a 4. Unica nota stonata l'ammonizione a Giappone: già diffidato, salterà la gara interna con il Città di Acireale.

I TABELLINI:

Locri 1909 – Marsala 1-4 (0-1 p.t.)

Locri 1909: Manno ('00), Costabile ('98) (61' Baccilleri ('98) ), Russo (61' Trombino), Fania ('99) (46' Larosa ('01) ), Caruso, De Marco (72' Pellegrino ('99) ), Amato ('99), Bruzzese (K), Siano (82' Libri), Strumbo, Condomitti. A disposizione: Varricchio, Cosentini, Biancola ('98), Pannitteri ('99).

Allenatore: Alessandro Pellicori.

Marsala: Giappone ('01), Benivegna ('00) (67' Corsino), C. Galfano ('99), Fragapane, Balistreri (75' Tripoli), Candiano, Prezzabile ('98) (80' Ciancimino ('99) ), Lo Nigro, Giardina (K), Manfrè, Bonfiglio (55' Napolitano ('99) ). A disposizione: Compagno ('99), A. Rallo ('00), L. Galfano ('03), Patti ('01).

Allenatore: Vincenzo Giannusa.

Arbitro ed Assistenti: Sig. Simone Pistarelli della Sez. A.I.A. di Fermo; Sigg. Alessandro Panzardi della Sezione A.I.A. di Bologna e Francesco Guarino della Sezione A.I.A. di Novara.

Reti: 78' Bruzzese (rig.) (L); 30' Prezzabile (M), 74' Balistreri (rig.) (M), 84' Manfrè (M), 92' Tripoli (M).

Ammonizioni: Caruso (L), Siano (L), Bruzzese (L), Condomitti (L); Giappone (M), Candiano (M), Balistreri (M), Manfrè (M).

Espulsioni: 72' Manno (L) per cartellino rosso diretto.

Corner: 3 a 8 per il Marsala.

Recuperi: 3' p.t. e 5' s.t.

Spettatori: 500 circa.

Note: 49' Allontanato l'allenatore Alessandro Pellicori (L) per proteste.

Giovanni Ingoglia