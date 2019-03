Gianluca ed Elisa, morti mentre tornavano con i figli da una festa di Carnevale

03/03/2019 19:01:00

Tornavano da una festa di Carnevale quando la loro auto si è scontrata frontalmente con un’altra. È di due morti il bilancio dello schianto avvenuto nella notte di sabato sulla statale 16 a Porto Recanati, nelle Marche. A perdere la vita una coppia - Gianluca Carotti, 47 anni e Elisa Del Vicario, 40 - e feriti gravemente anche i due bambini che viaggiavano con loro. La persona che viaggiava sull’altra vettura - un 34enne marocchino con precedenti per droga - è stata invece arrestata per omicidio stradale.

I due piccoli rimasti feriti nell'incidente, una bambina a di 10 anni e un bambino di 8, sono ricoverati nel reparto di rianimazione pediatrica dell'azienda ospedali Riuniti di Ancona. Per entrambi la prognosi è riservata, come riferisce un bollettino della direzione medica, ma la bambina è in condizioni molto gravi, mentre quelle del bambino sono gravi ma stabili. La piccola ha riportato un politrauma maggiore, è in coma farmacologico, necessita di supporto respiratorio e di monitoraggio intensivo. Il maschietto ha riportato invece un grave politrauma con interessamento del capo: è sveglio ma necessita di monitoraggio intensivo. La bimba è figlia dell'uomo che ha perso la vita nell'incidente, mentre la donna era la madre del bambino.

La coppia che ha perso la vita stava viaggiando su una Peugeot, con i bambini nel sedile posteriore. Per cause in corso di accertamento, si è scontrata con una Audi e si è ribaltata. Il 34enne pregiudicato che guidava la vettura è stato arrestato. In auto con lui c'erano due connazionali, rimasti feriti. Nell'incidente è rimasta coinvolta anche una Ford Kuga, colpita dall'auto che si è ribaltata: nessuno all’interno di questa vettura è rimasto ferito.

Le cause dell'incidente sono ancora in corso di accertamento da parte della polizia stradale di Macerata: il posizionamento delle auto incidentate, però, indica che l'Audi avrebbe completamente invaso la corsia opposta, lungo la quale viaggiava la Peugeot, con a bordo la famiglia che stava rientrando a casa. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Macerata per tagliare il tetto della macchina e liberare gli occupanti: Gianluca Carotti, come la sua compagna, erano già morti.