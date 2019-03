Campobello di Mazara, convocata per il 23 marzo l'assemblea dell'Avis provinciale

05/03/2019 18:00:00

Convocata la 43^ assemblea ordinaria dei soci. E' stata convocata per sabato 23 Marzo 2019 presso la sala ricevimenti “Ancora” sulla SS115 a Campobello di Mazara l'assemblea straordinaria dei soci dell'Avis per discutere il seguente ordine del giorno: Costituzione Ufficio di Presidenza e nomina questori di sala; Nomina Comitato Elettorale; Lettura Relazione morale del Presidente; Saluto autorità e invitati presenti; Lettura relazione Direttore Sanitario; Esposizione bilancio consuntivo 2018; Esposizione bilancio preventivo 2019; Lettura relazione Collegio Revisori dei Conti; Lettura Verbale Commissione Verifica Poteri; Interventi dibattito delegazioni; Votazioni approvazione Relazione morale del Presidente, approvazione bilancio consuntivo 2018, e ratifica bilancio preventivo 2019; Elezione delegati Assemblea Avis Sicilia e del capo delegazione; Designazioni eventuali candidati delegati per l’ assemblea Avis Nazionale; Varie ed Eventuali.

Inoltre è convocata convocata sempre in sessione straordinaria nella stessa giornata e nello stesso luogo in prima convocazione alle ore 18.30 e in seconda convocazione alle ore 19.00 con il seguente ODG: Insediamento dell' Ufficio di Presidenza e Nomina questori di sala; Relazione della Commissione Verifica Poteri; Adeguamento dello Statuto alla nuova normativa per il Terzo Settore: discussione e approvazione modifiche statutarie dell'Avis Provinciale di Trapani.