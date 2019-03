Pensionati record alla Regione Sicilia. Cresce lo squilibrio contabile

06/03/2019 07:00:00

Sono sempre meno i dipendenti della Regione Sicilia mentre sono tanti ben 18.078, gli ex funzionari o ex dirigenti in pensione e sono più 4 mila in più di chi oggi svolge il servizio.

Al presidente Musumeci è stato consegnato un dossier dal Fondo pensioni che fotografa quella che è la situazione a Palazzo d'Orleans e negli assessorati.

Fra i pensionati (7.984) ha un assegno che va dai 2 mila ai 3 mila euro lordi. Poco più di 4 mila incassano fra i 3 e 4 mila euro. 192 pensionati percepiscono oltre 8 mila euro al mese e 174, invece, incassano oltre 7 mila euro al mese. Altri 659 pensionati hanno un assegno che compreso fra i 5 mila e i 7 mila euro al mese.

La spesa per le pensioni ha raggiunto nel 2018 i 658 milioni e 289 mila euro. Nel 2016, era di 626 milioni. Sempre nel 2016 i pensionati erano 16.835. E' evidente dunque come ci sia uno squilibrio contabile. Diminuiscono i contributi versati da chi è in servizio e aumenta la spesa pensionistica.