Apre a Marsala Konsumer Sicilia

06/03/2019 02:30:00

Konsumer Sicilia, associazione dei consumatori che si occupa della tutela dei diritti in materia di banche, assicurazioni, bollette, garanzie, trasporti, utenze in genere, tasse e imposte etc., apre a Marsala.



Gli avvocati Eleonora Milazzo e Fabio Piccione sono i nuovi referenti dell'associazione dei consumatori nel comune lilibetano.



A darne l'annuncio è il Coordinatore di Konsumer Sicilia, l'Avv. Giancarlo Pocorobba che dichiara: "Finalmente anche la città di Marsala potrà contare sulla nostra presenza. Ammetto che ne sono particolarmente felice, anche per i vincoli parentali ed affettivi che mi legano a questo territorio. Al netto delle considerazioni strettamente personali, potremo contare, peraltro, sul contributo di due professionisti - Milazzo e Piccione - che io e il Direttivo conosciamo personalmente e nei confronti dei quali nutriamo sincera stima. Di concerto con la struttura nazionale e regionale di Konsumer, sono certo che gli stessi sapranno farsi carico delle vessazioni cui i cittadini - consumatori marsalesi si troveranno, loro malgrado, costantemente costretti a subire”.



Il nuovo sportello, che riceverà il pubblico nella giornata di mercoledì dalle ore 16:00 alle ore 20:00, avrà sede in pieno centro storico nella Piazza Mameli n. 6 “Porta Garibaldi” (recapiti: 329.2457228 - 3280876322).