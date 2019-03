La domenica delle piccole. Vittoria al fotofinish per il Bianco Arancio Petrosino

10/03/2019 19:18:00

Torna il calcio minore dopo la pausa carnevalesca. Nel girone A di Seconda Categoria vittoria all'ultimo respiro per il Bianco Arancio Petrosino. I petrosileni, sotto di un goal al Comunale contro il Capaci City, ribaltano tutto in pieno recupero grazie alla doppietta di Samateh e vanno a -2 dalla zona play-off a quattro giornate dal termine della regular season. Zona play-off a cui resta attaccato lo Sporting R.C.B. nonostante la sconfitta odierna con la capolista Iccarense, che si è imposta per 2-1. Nel girone trapanese di Terza Categoria vince il Real Paolini tra le mura amiche ai danni del Badia Grande. A segno Saffioti, Romeo e Gibba. Nell'anticipo del sabato sconfitta interna per il Petrosino Marsala, piegato dal Belice Sport con le reti di Bonura e di Bellafiore.

Seconda Categoria Sicilia girone A

Iccarense 47

Città di Giuliana 38

Castellammare Calcio 34

Custonaci 26

Erice Borgo Cià 24

Sporting R.C.B. 24

Calatafimi Don Bosco 22

Bianco Arancio Petrosino 22

Lampedusa 21

Juvenilia 17

Capaci City 12

Bruno Viviano Partanna 10

Terza Categoria Sicilia girone Trapani

Valle Jato Calcio 29

Margheritese 26

Belice Sport 24

Petrosino Marsala 22

Real Paolini 22

Folgore 20

Badia Grande 11

Eleonora Folgore 9

Camporeale 4

Sport Club Mazara 3

Riccardo Tranchida