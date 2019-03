Commercialista ferito a Palermo, vendetta o reazione ad un tradimento le piste seguite

15/03/2019 08:00:00

E’ ricoverato ancora in stato di shock Alfonso Fantauzzo, il ragioniere commercialista palermitano che martedì sera è stato gambizzato con un colpo di pistola, una calibro 7,65, sparato da qualcuno che lo ha atteso in via Lo Bianco, nei pressi di piazza De Gasperi.

Sull'episodio intanto i carabinieri che indagano stanno seguendo due possibili piste. Una riguarderebbe il lavoro dell’uomo, per il quale nel giugno del 2017 è stato radiato dall’albo professionale dei commercialisti a seguito del raggiro nei confronti di alcuni suoi clienti che erano stati derubati dei soldi per pagare le tasse; fatti per i quali l’uomo ha subito una condanna del tribunale di Palermo.

L’altra ipotesi, invece,potrebbe essere legata alla sfera dei rapporti personali intrattenuti dal 62enne, che ha un matrimonio alle spalle e un carattere molto socievole e potrebbe aver causato la reazione di un marito o un fidanzato tradito.

Per quel che riguarda la possibile vendetta dei clienti truffati, c’è una denuncia da parte del Fantauzzo per delle minacce subite. Nell’attesa che gli inquirenti, i militari dei carabinieri e il sostituto procuratore Andrea Fusco, ascoltino dalla viva voce di Fantauzzo la sua testimonianza riguardo all’agguato subito, sono stati prelevate le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza della zona e hanno ascoltato diversi testimoni.