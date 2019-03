Orrore a Marsala, Nicoletta Indelicato Ã¨ stata massacrata e uccisa

20/03/2019 07:20:00

12,05 - Forse la povera Nicoletta è stata bruciata mentre era ancora viva. Lo dicono fonti investigative a Tp24.it E' uno dei particolari che emergono di minuto in minuto secondo le ricostruzioni che emergono. Si sta cercando di capire il movente del delitto, mentre l'autopsia è disposta per sabato.

Screzi e parolacce, qualche insulto e qualche parola rabbiosa, nulla di più. Rivali in amore, forse, non più amiche come un tempo, ma nessuno avrebbe potuto immaginare che Margareta Buffa, 29enne marsalese di origine romena adottata quando era piccola, sarebbe diventata la carnefice di Nicoletta Indelicato, 25 anni, anche lei di origine romena.

Le due ragazze si erano conosciute sui social e poi erano diventate amiche. Ma erano cominciati gli screzi. Una vicenda finita in tragedia perché ora son proprio Margareta ed il suo fidanzato i principali sospettati (e rei confessi) per l’omicidio di Nicoletta: i due non hanno resistito molto di fronte all’interrogatorio degli inquirenti che volevano sentire i due con i quali la vittima aveva passato le ultime ore di vita.

La 25enne marsalese è stata trovata senza vita riversa nelle campagne di Sant’Onofrio: uccisa a coltellate, picchiata, il corpo bruciato. Un omicidio orrendo e terrificante,compiuto dai rei confessi Margareta Buffa e da Carmelo Bonetta, 35 anni, fidanzato di lei, ora indagati per omicidio e soppressione di cadavere.

Un orrendo omicidio dopo aver attirato probabilmente in trappola la ragazza di 25 anni che sabato sera è uscita con Margareta alle 00.15 di notte, litigando anche con la madre che si era opposta a quell’uscita. Infatti Nicoletta quella sera era già in pigiama, pronta per andare a dormire: ma poi è stata contattata da Margareta che l’ha convinta ad uscire con lei e con Carmelo. La madre ha cercato di dissuaderla, ma non ha potuto fermarla. Nicoletta avrebbe passato la serata con l’amica ad Area 14, a Castelvetrano, una serata di balli caraibici.

oche ore dopo, di Nicoletta si è persa ogni traccia. Fino a stamattina, all’alba, quando il corpo senza vita e bruciato della ragazza è stato trovato nelle campagne. I suoi killer sono le persone con cui la ragazza era uscita sabato sera, per motivi ancora da chiarire. Sono loro due, suoi vecchi ‘amici’, Margareta e Carmelo.

Un omicidio terrificante, quello di Nicoletta: uccisa a calci e pugni e a coltellate (almeno sei), e nei resti del rogo sono state trovate pozze di sangue. Secondo l’ipotesi del medico legale, la ragazza potrebbe essere stata data alle fiamme quando era ancora viva. Un massacro, quello che la ragazza ha subito: il volto è tumefatto e riporta segni di bruciature di sigarette, la giovane è stata picchiata, accoltellata, data alle fiamme. Le fonti investigative svelano che la ragazza è stata uccisa “in modo orribile“. Una sequenza di orrore e crudeltà che niente al mondo potrebbe giustificare. I Carabinieri e la Procura di Marsala sono convinti che, dopo aver ucciso la giovane, i due abbiano cercato di disfarsi del corpo nelle campagne.

Ma perché tanto orrore? Per futili motivi, per una vendetta. Un litigio fra Margareta che avrebbe sostenuto di fronte agli inquirenti di essere stata aggredita da Nicoletta e di essere stata definita ‘una zoccola’. Ma la sua spiegazione per ora è ancora frammentata. O semplicemente, sono spiegazioni futili: non c’è nulla che possa spiegare tanta furia e crudeltà e soprattutto si teme che alla base di questo omicidio ci fosse qualche pettegolezzo e screzio fra Nicoletta e Margareta ed il suo fidanzato.

L’orrore sul corpo: presa a calci, pugni, il volto tumefatto e con bruciature di sigaretta, poi accoltellata e bruciata.

11,44 - Ecco le prime immagini di Contrada Sant'Onofrio, dove la povera Nicoletta è stata massacrata e uccisa. Il suo corpo poi poi è stato bruciato e nascosto.

Nessuno avrebbe mai potuto immaginare che Nicoletta Indelicato, la ragazza rumena adottata vent’anni fa da un professore di scienze e scomparsa domenica a Marsala, sarebbe stata uccisa da un’altra giovane rumena, Margareta Buffa, pure lei adottata in Sicilia e trasformatasi in assassina, travolta da un odio profondo insieme con il fidanzato Carmelo Bonetta, suo complice nell’orrendo delitto scoperto dai carabinieri.



Un orrore infinito consumato nella campagna di contrada Sant’Onofrio, in un terreno abbandonato dove il corpo di Nicoletta, 25 anni, è stato trovato bruciato. Forse dopo tanti colpi di bastone, perché nei resti del rogo sono state trovate pozze di sangue e secondo un’ipotesi degli inquirenti la giovane potrebbe essere stata ancora viva quando è stata data alle fiamme.

Una ragazza uccisa come in una storiaccia di mafia. Con due giovani nei panni dei killer. Da una parte, Bonetta, 34 anni, l’uomo che in questo caso avrebbe difeso l’onore messo a repentaglio dalle presunte dicerie alimentate dalla povera Nicoletta. Dall’altra, la sua conterranea Margareta, 29 anni, adesso in caserma da martedì notte, da quando avrebbe confessato il massacro raccontando, come un’impossibile giustificazione, di essere stata aggredita verbalmente da Nicoletta, di essere stata definita “una zoccola”. Almeno questo trapela dalle prime versioni che dovranno essere valutate in Procura, a Marsala, dove il capitano dei carabinieri Marco Cirillo porta i risultati di un’indagine sfociata in due stringenti interrogatori.

I carabinieri hanno informato all’alba i genitori adottivi. Il padre, Damiano Indelicato, insegnante all’istituto comprensivo Luigi Sturzo, aveva lanciato un disperato appello lunedì anche a nome della moglie, Anna Rita Angileri: «Aiutatemi a trovare nostra figlia, stiamo malissimo». E forse qualcuno ha offerto una traccia, si è fatto vivo nel palazzo all’angolo fra corso Gramsci e via Pascasino, un edificiodove vive l’intera famiglia, anche il fratello di Indelicato, Vito, un farmacista, entrambi figli di facoltosi possidenti. In questo contesto ha vissuto Nicoletta frequentando però anche ragazze come Margareta con cui ha spesso litigato fino alle liti consumate sui social, dove sono state trovate tracce utili all’inchiesta. Ma quando la coppia è stata fermata forse nemmeno i carabinieri avrebbero pensato a un delitto di tale ferocia.

11,00 - E' stato un massacro. Non ci sono altre parole per definire come è stata uccisa Nicoletta. Il corpo è stato trovato questa notte, in Contrada Sant'Onofrio. Secondo le prime perizie, è stata uccisa a calci e pugni, poi è stata presa a coltellate: ben sei. Il corpo è stato parzialmente bruciato, il cadavere sotterrato in campagna. La giovane, inoltre, presenta sul volto tumefatto anche segni di bruciature di sigarette.

Prende sempre più piede, intanto, il movente della gelosia, che ha spinto Margareta Buffa e Carmelo Bonetta a pianificare il macabro omicidio, avvenuto dopo una serata che la coppia aveva passato con l'amica presso Area 14, a Castelvetrano, per una serata di balli caraibici.

10,44 - Un'amicizia nata sui social, quella tra Nicoletta e Margareta. Un'amicizia finita nel più tragico dei modi, dato che oggi Margareta Buffa è accusata dell'omicidio dell'amica. Un omicidio terribile. Ma chi è "Margareta"? La redazione di Tp24.it è in grado di dare qualche elemento. Ha 29 anni e anche lei, come Nicoletta, è stata adottata dalla Romania. Abita in Via Salemi, vicino la zona in cui questa notte è stato ritrovato il cadavere carbonizzato della povera Nicoletta. Vicina ad un ex conisgliere comunale di Marsala, fa la segretaria in un ufficio in Via del Fante. Raccontano gli amici che Margareta vive da sola, dopo la morte della mamma per un tumore, e con li padre, Giacomo Buffa, che convive con una nuova compagna.

Margareta Buffa conosce nella scuola di ballo di Enzo Sanchez, a Marsala, Carmelo Bonetta. La conoscenza risale a pochi mesi fa. Bonetta adesso è stato arrestato con l'accusa di essere suo complice.

E Nicoletta Indelicato. Le due ragazze si conoscono sui social. Hanno infatti un destino comune: entrambe sono state adottate. Ed è questo che le fa diventare amiche anche nella vita vera. Un'amicizia però turbolenta, per via di certe frequentazioni e abitudini di Margareta, che infastidiscono Nicoletta, giovane, invece, di buona famiglia e che mal vedeva certe abitudini della sua amica.

Il resto, purtroppo, appartiene alla cronaca nera di questi giorni. Si dice che Margareta fosse spesso alla ricerca di soldi in prestito, così come è da capire il ruolo di Bonetta in questa vicenda.

10,17 - Si definisce nel suo profilo Facebook un "uomo che ama i valori della famiglia" Carmelo Bonetta l'uomo accusato dell'omicidio di Nicoletta Indelicato, la giovane di Marsala il cui corpo è stato ritrovato questa mattina. Maestro di balli caraibici, Bonetta, secondo fonti di Tp24.it è reo confesso dell'omicidio di Nicoletta.

La confessione è avvenuta nel corso di un interrogatorio. Con Bonetta, 35 anni, è stata arrestata Margareta Buffa, di 29 anni. Il corpo è stato ritrovato carbonizzato nelle campagne di contrada Sant'Onofrio.

Nel corso delle indagini i pm hanno interrogato Margareta Buffa che ha ricostruito la sua relazione sentimentale con Bonetta e i rapporti con l'amica.

09,20 - Nicoletta è stata uccisa "in modo orribile". Lo dicono fonti investigative a Tp24.it. Altro, al momento, non viene aggiunto, perchè ancora i familiari della povera ragazza marsalese, scomparsa da casa sabato e trovata cadavere ieri notte, non sono al corrente di tutti i particolari della vicenda.

In manette sono finiti Carmelo Bonetta, di 34 anni, e Margareta Buffa, di 29, indagati per omicidio e soppressione di cadavere. Stamane la svolta nelle indagini, dopo il ritrovamento del cadavere. A dare le indicazioni sono stati i due, crollati dopo dodici ore di interrogatorio. Margareta Buffa era anche la prima sospettata.

"La situazione è terribile e delicata" dice Giacomo Frazzitta, avvocato, che segue la famiglia Indelicato.

08,40 - L'hanno uccisa, poi hanno cercato di nascondere il cadavere nelle campagne di Marsala. I Carabinieri e la Procura di Marsala non hanno dubbi: sono Margareta Buffa e Carmelo Bonetta, di 29 e 34 anni, gli assassini della loro "amica" Nicoletta Indelicato.

Le indagini dei Carabinieri sono in pratica partite subito dopo la scomparsa, avvenuta sabato sera. Nicoletta era uscita proprio con Margareta, solo che non aveva fatto più ritorno a casa.

Da subito, le versioni di Margareta sono apparse confuse ed entravano in contraddizione. E sarebbe stata proprio lei a crollare e a dare poi anche le indicazioni per trovare il corpo. Dietro, uno scenario ancora da decifrare, fatto di frequentazioni poco chiare, giri strani, e di tensioni tra le due amiche sfociate poi nel terribile omicidio.

Questo il comunicato ufficiale dei Carabinieri:

QUESTA NOTTE I CARABINIERI DELLA COMPAGNIA DI MARSALA HANNO TRATTO IN ARRESTO - IN ESECUZIONE DEL DECRETO DI FERMO DI INDIZIATO DI DELITTO EMESSO DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MARSALA - IL 34ENNE BONETTA CARMELO E LA 29ENNE BUFFA MARGARETA, ENTRAMBI RESIDENTI A MARSALA. GLI STESSI SONO INDAGATIDELL’OMICIDIO E DELLA SOPPRESSIONE DI CADAVERE DI INDELICATO NICOLETTA, LA CUI SCOMPARSA ERA STATA DENUNCIATA DAI GENITORI NELLA GIORNATA DI DOMENICA. IL CORPO DELLA GIOVANE 25ENNE E’ STATO RINVENUTO DAI CARABINIERI NELLE CAMPAGNE MARSALESI DI CONTRADA SANT’ONOFRIO.

07,30 - Una terribile notizia per Marsala: Nicoletta Indelicato è stata uccisa.

E' stato trovato nella notte a Marsala un cadavere. Lo comunicano i Carabinieri. Si tratta di Nicoletta Indelicato. E' stata uccisa da due giovani, che sono stati arrestati. Si tratta di Carmelo Bonetta, di 34anni e di Margareta Buffa, di 29 anni.

Entrambi di Marsala sono accusati di omicidio e soppressione di cadavere. La scomparsa della donna era stata denunciata dai genitori nella giornata di domenica.



Il corpo della 25enne è stato ritrovato dai carabinieri nelle campagne di contrada Sant'Onofrio.

Nicoletta, figlia adottiva, con il fratello, di una coppia residente nel centro storico di Marsala, era uscita con una sua amica nella notte tra sabato e domenica, ma non ha fatto più ritorno.

Proprio ieri il padre, Damiano Indelicato, professore di matematica, aveva lanciato l’appello: “Aiutatemi a trovare nostra figlia, stiamo malissimo”.