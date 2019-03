Anche a Trapani le borse di studio Caronte&Tourist

22/03/2019 19:45:00

“Le professioni del mare: dai banchi di scuola al mondo del lavoro”. Questo il tema centrale del convegno svoltosi martedì 19 marzo presso l’Aula Magna dell’Istituto Nautico “Marino Torre” di Trapani. A organizzare l’evento, la Fit Cisl Sicilia, col patrocinio della Guardia Costiera e dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare della Sicilia Occidentale.



Al dibattito, moderato da Rossana Grimaudo, segretario del presidio Fit Cisl di Trapani, e concluso da Dionisio Giordano, nuovo segretario generale regionale, sono intervenuti rappresentanti di tutti gli àmbiti del mondo marittimo siciliano, dalle istituzioni, alle aziende, ai sindacati, allo stesso mondo della scuola.

Per Caronte & Tourist, che ha anche di recente acquisito la maggioranza del pacchetto azionario di Traghetti delle Isole, il responsabile di Personale e Comunicazione Tiziano Minuti ha annunciato che, come già avviene a Villa San Giovanni, Messina e Milazzo, dal prossimo anno il Gruppo contribuirà alla crescita di nuovi professionisti del mare assegnando due borse di studio ai diplomati più meritevoli dell’Istituto Tecnico per i Trasporti e la Logistica “Marino Torre”.